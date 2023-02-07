體能之巔︱波克私下超愛炫富曬百萬名錶　法拉利跑車代步只係基本

有真人版《魷魚遊戲》的Netflix體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）集結了100名體格頂尖的男女，進行闖關生存遊戲，劇情緊張刺激，上架後隨即引起極大迴響，就連參賽者的私生活都成為網民熱烈討論的話題！

節目集結100位頂尖高手鬥智鬥力，最後勝出者能捧走3億韓元。（IG圖片）

相信有看的觀眾，都會記得一位自大的參賽者波克。他首次亮相時，穿上黃黑色的Fendi套裝，手上戴著鑽石金鏈及名錶。在吊掛單槓關卡波克排名38，在挑戰對手進行一對一搶球時，他竟問在場其餘參賽者有誰認為自己是強者就站出來，這個舉動惹來不少網民不滿，更指他態度囂張自大。

波克首次出場已經成為眾人焦點。（《體能之巔：百人大挑戰》畫面）

有不少觀眾都認為波克太囂張。（《體能之巔：百人大挑戰》畫面）

波克原本是健美運動員，後來成為KOL。（《體能之巔：百人大挑戰》畫面）

其實波克在參加《體能之巔：百人大挑戰》前原本是健美運動員，其後成為KOL，在Instagram坐擁逾25萬粉絲，YouTube頻道亦有超過36萬訂閱者。喜歡炫富的波克經常在IG大曬潮牌服飾、限量波鞋、名牌手袋等。

好大隻啊！（IG/@bbulkup）

波克私底下勁鍾意炫富！（IG/@bbulkup）

以跑車代步。（IG/@bbulkup）

點少得名牌手袋？（IG/@bbulkup）

不過最誇張的，就是其名錶收藏，包括Richard Mille、Patek Philippe、Audemars Piguet等名錶，每一隻由數十萬至百多萬不等，非常誇張。除了名錶之外，波克經常駕駛法拉利、林寶堅尼跑車及勞斯萊斯名車，更擁有私人遊艇。

呢度都幾百萬啦！（IG/@bbulkup）

咁多名錶點可以唔曬？（IG/@bbulkup）

（IG/@bbulkup）

另外，有不少網民都表示波克與韓國歌手Jay Park（朴載範）撞樣，兩人五官及髮型有點相似，同時身上有大量紋身。至於波克為何受到大批網民關注，都是因為他在節目中很懂得製造綜藝效果，他在節目中搞笑指，雖然自己輸給了綜合歌手選手金商郁但並沒感到遺憾，更著Netflix開拍《體能之巔：百人大挑戰》第二季，自己會再參加，如果再落敗會挑戰第三季。