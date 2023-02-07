風再起時︱何珮瑜剝完牙錫梁朝偉　吳卓羲節目爆粗：都是讚美說話

由梁朝偉、郭富城主演，翁子光執導的香港史詩式電影《風再起時》，今日（7日）於香港舉行首映禮，導演攜同梁朝偉、郭富城、謝君豪、譚耀文、周文健、吳卓羲、何佩瑜等一眾演員出席典禮，現場眾星雲集，一同慶祝這部歷時多年製作及剪接、如今終於在中港兩地上映的電影，非常熱鬧。

《風再起時》今日舉行首映禮，翁子光（後排左三）攜同郭富城、梁朝偉等一眾演員一同出席，包括譚耀文、周文健、太保、金燕玲、資深傳媒人岑建勳等。（葉志明 攝）

《風再起時》終於在2月17日香港上映。（電影海報）

吳卓羲與何佩瑜於活動上接受訪問，吳卓羲興奮地表示：「《風再起時》拍攝完五年，自己能夠有份參與這部大製作，我感到非常榮幸。」他表示自己與郭富城對戲的機會比較多，其中一段更能夠與梁朝偉上演槍戰，可惜無緣見面有對手戲。吳卓羲對與郭富城見面的印象非常深刻：「拍攝《風再起時》第一日，抵達現場見到Aaron（郭富城），覺得他的眼神十分古怪，我以為得罪了他，後來我才知道原來他入了戲，嚇得我！」

吳卓羲與何珮瑜在《風再起時》首映禮上接受訪問，表示拍攝現場被認真入戲的郭富城嚇到。（葉志明 攝）

何珮瑜在《風再起時》裡飾演南江探長的妻子，難得能夠與梁朝偉演對手戲，更有夫妻戲份，他表示非常難忘：「能夠與梁朝偉飾演夫妻當然開心！搞笑的是，拍攝時我的智慧齒需要剝，偉仔就不斷問我的牙復原了沒有！而且我們更有接吻的鏡頭！」吳卓羲隨即笑指：「剝完牙會不會有血味？」何珮瑜毫不留情地還擊：「食屎啦你！」

何珮瑜於《風再起時》與梁朝偉飾演夫妻，在剝智慧齒後演接吻戲，被吳卓羲笑會有血味，何珮瑜立即反擊：「食屎啦你！」（葉志明 攝）

何珮瑜曾經與《風再起時》的導演翁子光有過一段情，二人最終在2018年分手。在首映上與翁子光見面，何珮瑜大方表示：「我們不會尷尬，大家也有5年沒有見面，其實我們互相是好好的朋友。今日《風再起時》上映，我也一定要來恭喜他！」

《風再起時》導演翁子光與何珮瑜分手後再度同台，何珮瑜在接受訪問時指大家是好好的朋友，並不尷尬。（葉志明 攝）

對於早前於內地綜藝節目，吳卓羲在錄製期間突然爆粗「佢好X勁㗎佢！」稱讚謝天華的歌聲，吳卓羲回應時表示：「當下實在『性情』難卻、衝口而出！剛好個音又幾啱，其實都是讚美的說話！」