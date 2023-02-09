安眠書店｜恐怖癡漢Joe反被神秘人追殺　第四季劇情峰迴路轉

愛情驚悚劇《安眠書店》（YOU）自開播以來大受歡迎，男主角Joe（Penn Badgley飾）癡漢式迷戀女主角再為其殺人肢解，雖然是連環殺人狂，但憑獨特氣質卻迷倒一眾女劇迷。第四季上半部即將於今日（9日）回歸，而下部分就在3月9日上架。

在第三季的結局，深「恐怖情人」Joe與妻子Love（Victoria Pedretti飾）由相識相戀到互相廝殺後，將兒子Henry給別人養育後逃到巴黎，尋找「真命天女」 Marienne（Tati Gabrielle飾）。來到新一季，Joe改名換姓逃到英國倫敦展開新生活，並偽裝成教授Jonathan Moore在大學教書，更與一群上流社會人士打交道。

《安眠書店》第四季分兩部上架，上半部於2月9日上架，下半部則於3月9日回歸。（Netflix）

在最新預告中透露了Joe除了遇上一班新朋友，更會見到Marienne的蹤影。Marienne上一季發現Joe是殺人狂後便立即離開，可惜竟然在倫敦重遇Joe，還有不少Marienne逃跑的畫面。

想逃離Joe魔掌的Marienne竟然在倫敦重遇對方。（《安眠書店》畫面）

值得留意的是，Joe在本季以新身份現身希望能過上新生活，但癡漢式跟蹤對象的舊習慣來襲，更捲入上流社會的恩怨情仇。另一邊廂，倫敦突然出現專門對付有錢人的連環殺人狂，而這個神秘人竟然將Joe當成新目標。在收到奇怪匿名信息的同時，Joe很擔心自己的過去被揭發，親自著手調查事件的來龍去脈，試圖尋找神秘殺手的身份，令劇情變得撲朔迷離峰迴路轉。

想不到殺慣人的Joe本季將會成為獵物，被神秘殺手盯上了。（《安眠書店》畫面）

另外，跟過往三季不同，今次女主角Kate（Charlotte Ritchie飾）是聰明獨立的藝術總監，但生性多疑，與Joe初次見不但對他反感，亦懷疑Joe的真正身份。兩人雖然互相討厭，但又發展出曖昧關係，令不少劇迷感期待劇情發展。

Joe拿著鋼絲，疑似再度殺人。（劇照）