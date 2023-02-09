金像獎2023｜王丹妮空運盛裝出席　陳健朗呷醋未曾提名新演員

《第四十一屆香港電影金像獎》今日（9/2）公布入圍名單，負責宣讀的有王丹妮、胡子彤、陳健朗及盧鎮業，幾位都盛裝出席，其中王丹妮的裝束更獲大師張叔平穿針引線，才趕及空運抵港。

胡子彤見到不少新演員及新導演入圍，感到興奮。（梁碧玲 攝）

陳健朗在台上負責宣布最佳新演員，事後接受傳媒訪問時，笑指有點呷醋，因為身兼演員的他從未入圍新演員獎。胡子丹與盧鎮業就表示入圍名單中，有很多新演員新導演，興奮程度比拿獎更重要。

盧鎮業於「第41屆香港電影金像獎」記者會上接受訪問。（梁碧玲 攝）

盧鎮業都為大會悉心打扮。（梁碧玲 攝）

至於王丹妮（Louise），去年憑《梅艷芳》榮獲第四十屆香港電影金像奬最佳新演員，今日為影迷宣讀「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳導演」及「最佳電影」等四個極具份量的獎項入圍提名名單。

王丹妮（Louise）憑《梅艷芳》榮獲第四十屆香港電影金像奬最佳新演員。（梁碧玲 攝）

Louise身穿《JOMONJOMON》系列的藍色花朵形態長裙現身，該長裙出自日本廣島的設計師岡崎龍之祐（Ryunosuke Okazaki）之手。Louise 感謝美術大師張叔平先生穿針引線，專門從岡崎龍之𧙗先生手上借出其一套作品，而造型設計則由新一代美術及服裝指導張兆康先生負責。

王丹妮感謝張叔平穿針引線，專程空運時裝設計師岡崎龍之祐全新系列，出席今日活動。（梁碧玲 攝）

王丹妮對此感到相當榮幸及興奮：「岡崎龍之祐先生是位很年輕且滿有自己想法的設計師，這個系列的作品非常靚，難得地可以着上這類富有設計感且藝術性高的高級訂製服裝，希望能帶給大家耳目一新、時尚的感覺。」