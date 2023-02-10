殘影空間︱謝君豪意外劇透角色秘密　鄧麗欣無緣金像︰預期的成績

香港懸疑電影《殘影空間》，由陳志文首次執導，鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、余香凝、凌文龍、張建聲、蔡瀚億等主演，今日（9日）電影舉行首映禮，一眾主演出席並入場與觀眾見面。鄧麗欣與謝君豪於電影中均飾演精神科醫生，分別處於正邪兩方，二人之間的心力戰張力令人窒息。

《殘影空間》一眾主演鄧麗欣、謝君豪、余香凝、凌文龍、張建聲、Babyjohn蔡瀚億一同出席電影首映禮。（陳順禎 攝）

Stephy表示自己在《殘影空間》裡飾演法醫精神科醫生：「我在戲中主要負責協助警方破案。」而謝君豪在介紹角色時竟然意外劇透，幸好Stephy及時截住：「我的角色也是一位精神科醫生，是Stephy細個嗰陣睇……」Stephy隨即煞停：「唔講得㗎！」謝君豪隨即指：「我的角色其實沒有人知道他在想甚麼，非常神秘，是天使同時又是魔鬼。」

謝君豪於接受訪問時意外劇透《殘影空間》的角色秘密，旋即被鄧麗欣截住。（陳順禎 攝）

鄧麗欣與謝君豪分別參演了《飯戲攻心》、《明日戰記》與《毒舌大狀》三部高踞港產片票房紀錄頭三位的作品，兩位千萬票房演員合作，謝君豪表示：「大家上年習慣了入戲院，其實對我們來說是一支強心針。」Stephy則笑指：「希望可以跌少少票房下來，都已經可以了！」帶起以福利答謝觀眾票房的鄧麗欣，提及《殘影空間》的票房福利時笑指：「好難再想大家還有甚麼想看！」謝君豪亦笑指：「剛剛『找咗數』啦！連粵曲我也唱了，盡力了！」

鄧麗欣作為「票房福利始祖」，暫時未想到《殘影空間》有甚麼福利可以送給觀眾。（陳順禎 攝）

至於王菀之與林明禎雙雙憑《飯戲攻心》入圍「第41屆香港電影金像獎」的「最佳女配角」獎，鄧麗欣表示：「下午也忙於恭喜各位，非常開心，有種『值得了』的感覺。我自己亦沒有失落，是預期中的成績。」而Edan呂爵安憑《闔家辣》與《過時．過節》入圍兩項「最佳新演員」，作為「老竇」的謝君豪受訪時笑得合不攏嘴：「Edan這次真的光祖耀祖了！加上有許多APA（演藝學院）的師弟妹也獲得提名，所以很高興。」

在《過時．過節》與Edan呂爵安合作父子檔的謝君豪，笑言Edan的雙提名光宗耀祖。（陳順禎 攝）

謝君豪在近半年「老是常出現」，演出的《明日戰記》、《毒舌大狀》成績驕人，期待已久的《風再起時》亦即將上映，謝君豪表示：「其實拍下來的電影有不少，半年內上映五部，算是與觀眾一次過打招呼，也算打得不錯！」

曾經憑《黃金花》提名「最佳男主角」及奪得「最佳新演員」的凌文龍，恭喜一眾提名的演藝學院師兄弟與好友。（陳順禎 攝）

同樣參演的凌文龍，在《殘影空間》裡飾演謝君豪的其中一位病人，他表示：「其實電影在2019年拍攝，現在也要回想一下才記得演了甚麼。我是演一位老人院的看護，對公公婆婆非常有愛心，但再有愛心的人也有黑暗的一面，便成為了這個角色。」畢業於演藝學院的凌文龍，曾經憑《黃金花》於金像獎提名「最佳男主角」及獲得「最佳新演員」，今屆亦有不少圈中好友獲得提名：「有不少APA的朋友、師兄，好像阿東（麥沛東）、阿卵（楊偉倫）也有提名，非常開心。」凌文龍亦借機會分享了他未來的大計，繼續進深演技：「接下來我會演出一部音樂劇，裡面又要唱、又要跳、又要演戲，之後亦會安排到外國進修幾個月。」