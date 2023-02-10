《給十九歲》退選金像獎最佳電影　04年原島大地被取消資格點安排

《第四十一屆香港電影金像獎》昨日（9/2）公布提名名單，近日受極大爭議的電影《給十九歲的我》獲最佳電影、最佳導演及最佳剪接三項提名。名單公布同時，英華女學校已發聲明表示會退選「最佳電影」，隨後電影聯合導演郭偉倫，表示會繼續接受候選最佳導演及剪接兩獎，而張婉婷則表示不會現身頒獎禮。

事件除引發退選安排，更多人想知原定的五部「最佳電影」候選名單，最終會變成四部競逐，還是從第一輪票數結果中，將排第六的電影補上？翻查過往紀錄，可能有點啟示。

《給十九歲的我》現退選「最佳電影」獎項，隨後安排令人關注。（資料相片）

蕭正楠原島大地資格被質疑

事源在2004年《第二十三屆香港電影金像獎》，在「最佳新演員」項目上便出現兩大爭議，分別來自蕭正楠及原島大地。當屆二人分別以《六樓后座》及《忘不了》獲提名最佳新演員，但名單公布不久，蕭正楠的入選資格已被質疑。

蕭正楠在《六樓后座》以配角身份參與演出。（《六樓后座》劇照）

當日蕭正楠以真名蕭錦麟參與演出。（《監獄風雲之少年犯》影片截圖）

因為蕭正楠早在1999年，以真名蕭錦麟身份，參與過電影《監獄風雲之少年犯》的演出，故《六樓后座》並不是他首部演出電影，資格成疑。但後來經金像獎協會翻看過該電影的演出後，認為他的演出戲份稱不上主角或配角，故決定保留其競逐資格。

原島大地在《忘不了》的演出，非常討喜。（《忘不了》劇照）

原島大地被取消資格

而同屆憑電影《忘不了》角逐「最佳新演員」的日籍童星原島大地，事後都被發現未符合參選資格而被取消提名，因為他在內地早於2002年，已拍下電影《母親快樂》，而且戲份甚重，故無緣角逐。隨後原島媽媽回應傳媒，表示是提名單位疏忽，無心隱瞞。

原島大地長大後都有演出電影《某日某月》。(劇照)

由於原島大地被取消資格，最後金像獎協會安排了在首輪投票獲第六高票數，《PTU》的張滿源補上。最終入圍名單為安志杰《少年阿虎》、吳建豪《少年阿虎》、浦蒲《尋找周杰倫》、蕭正楠《六樓后座》及張滿源《 PTU》，最後由安志杰勝出。暫未知道金像獎會否以同一方式處理《給十九歲的我》退選「最佳電影」的安排，大家拭目以待。