蟻俠與黃蜂女︱花絮揭秘Marvel新階段發展　蟻俠女兒成最美女英雄

Marvel電影宇宙（MCU）2023年首部力作《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）將於2月15日在香港正式上映，開啟MCU第五階段新紀元。在元祖復仇者聯盟各位主要角色退場及在第四階段找到接班人後，由一直被受低估、卻又往往於關鍵時刻發揮威力的蟻俠，開啟新一輪的冒險，與新登場的終極反派「征服者康」首度交鋒。

漫威電影宇宙第五階段將以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子危機》為頭炮電影作品，將於2月15日正式上映。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影海報）

開創全新格局主導MCU未來發展

為Marvel電影宇宙MCU第五階段揭開序幕的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)，繼續由頭兩集導演彼頓列特（Peyton Reed）執導，除了延續影迷最愛的貼地抵死幽默風格之外，今集將會深入量子領域，為《蟻俠》系列開創全新格局，帶來一次前所未見的超大型歷險！

蟻俠過去在MCU一眾英雄中的實力一直被低估，是次個人電影中深入量子領域，與第五階段起的終極反派「征服者康」正面交鋒，勢將改寫實力偏弱的形象。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

今集故事主線將會對MCU的未來有重大深遠的影響，有如當年《美國隊長2》（Captain America：The Winter Soldier）隨著神盾局的衰落而引起MCU翻天覆地的變化；亦一如《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）所見到的英雄陣營分裂而引發連場大戰，《蟻俠3》將會同樣主宰了MCU下一步發展，與之後陸續登場的幾部MCU鉅製有重大關連，Marvel迷絕對不容錯過！

蟻俠在《美國隊長3：英雄內戰》首次與一眾復仇者交鋒，然而起初實力偏弱。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

MCU史上最強大反派「征服者康」登場 主宰MCU第五階段重要發展

今集最矚目的還有被指比魁隆（Thanos）更犀利、為MCU有史以來最強大的反派「征服者康」首度在大銀幕登場！導演說為了營造《蟻俠》系列更龐大的格局，他們需要引入一個宇宙級的大奸角，他甚至會主宰Marvel電影宇宙MCU第五階段發展，「在我從小看遍的Marvel漫畫中，我一直都十分喜愛『征服者康』這個角色。」「征服者康」擁有強大神奇力量，能夠改寫現實，打破時間線，同一時間存在於過去、現在和未來。

在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡登場的「征服者康」，被譽為MCU史上最強反派。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

導演指出很多人認為「蟻俠」是最弱的復仇者，他只會縮細和跟螞蟻說話，所以今次特意為「蟻俠」安排多元宇宙中最強大的對手「征服者康」，為觀眾帶來全新刺激！

只會變大縮小的蟻俠，連導演也認為許多粉絲認為他是最弱的超級英雄角色。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

保羅活特化身「蟻俠」八年全面升呢

保羅活特自2015年化身「蟻俠」，共演出四齣Marvel電影，已視這個角色如家人般關係密切。「史葛朗有趣在他毫無特別之處，他沒有超能力，他不是雷神，不是變型俠醫，不會飛，他只是一個憑直覺行事的醒目仔。扮演一個被逼成為英雄的普通人是最好玩的！」

Paul Rudd飾演蟻俠一角已接近十年，對角色的親切感猶如家人一樣。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

今集「蟻俠」將會全面升呢，隨著他與「黃蜂女」整個超級英雄家庭被牽引進入量子領域，面對復仇者聯盟級數的重大威脅，由此引發成為一部家族歷險、科幻大戰電影。當中史葛與琪詩的父女情仍然會是故事核心。

蟻俠與女兒曾被分隔五年，彼此的感情將會成為電影的故事核心。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

Marvel顏值最高的新一代女超級英雄登場

新加盟飾演「蟻俠」女兒琪詩的靚女新星嘉芙蓮紐頓又是另一亮點。她憶述自己第一部看的Marvel電影是《鐵甲奇俠》（Iron Man），自此超級英雄電影便成為她和父親的結伴睇戲好節目，「我仍記得當年我和爸爸在戲院買爆谷時，我跟他說我有日將會成為超級英雄！」

飾演蟻俠女兒的Kathryn Newton，從小的夢想便是在銀幕中飾演超級英雄。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

多年後，當嘉芙蓮紐頓夢想成真獲選加入《蟻俠3》時，卻要保守秘密多月，直至Marvel 正式公佈，「公佈那天剛巧是我的生日，我收到大量祝賀短訊，我從未試過在生日收到這麼多短訊！」

Kathryn Newton被認為是Marvel新生代超級英雄裡顏值最高的女演員。（Getty Images）

前所未有深入量子領域

雖然量子領域曾在之前的MCU電影宇宙出現，但今集將會是最深入、最完整的一次。監製Stephen Broussard解釋量子領域是存在於我們世界中的次元子空間，有自己的科技、社會、宗教和政治。今集電影創造了的整個量子領域，包括當中的城市、文明，內裡的運作邏輯和歷史，以及各式生物、人類和建設。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》首次深入量子領域，呈現當中的城市與環境。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

量子領域的影像和設計靈感來源十分多元化，製作團隊既參考了電子顯微鏡圖片，也有 70和80年代的重金屬風格雜誌，以及導演搜集的舊科幻小說封面，包括John Harris、Paul Laird、Richard M. Powers等畫家的經典畫作。量子領域裡有各式稀奇古怪的角色和神秘事物，包括會浮的生物、黏狀球體生物、會讀心的生物、類人類 (Humanoids)等。監製Stephen Broussard深信MCU其中一個重要成功之處，正是在於不斷引入新角色、新故事線，來開啟全新的世界！

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》發掘的量子領域，有許多看似外星生物的物種。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）

揭開Janet Van Dyne在量子領域的秘密經歷

米雪菲花飾演的珍納芳婷 (Janet Van Dyne)，今集會是另一關鍵角色。她之前在量子領域生活了30年，今集將會擔當仿如嚮導的角色。她過去在量子領域的秘密經歷、未了結的任務，更會為「蟻俠」和家人帶來嚴重後果。

米雪菲花回歸《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》飾演黃蜂女的母親珍納芳婷。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》幕後花絮影片截圖）