盜墓迷城︱Sofia Boutella透視長裙疑露點　SM式捆綁肉搏湯告魯斯

阿爾及利亞裔女演員蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella），曾經主演《盜墓迷城》（The Mummy）、《皇家特工：間諜密令》（Kingsman：The Secret Service），舞蹈員出身的她經常在電影中展現異於常人的柔軟度及修長線條。

阿爾及利亞裔女演員蘇菲亞波提拉曾演出不少荷里活電影，包括《盜墓迷城》及《皇家特工：間諜密令》。（imdb）

蘇菲亞波提拉為舞蹈員出身，筋骨柔軟異常。（imdb）

日前，蘇菲亞出席品牌活動時，身穿一件超透視長裙，僅以閃石直間遮擋胸前，疑似露暈，而下半身亦僅內襯黑色三角內褲，極盡性感。蘇菲亞在活動上，與澳洲女演員Sam Weaving及紐西蘭超模Stella Maxwell同場，然而蘇菲亞的打扮完勝兩位性感女星，成為全場焦點。

蘇菲亞波提拉的超透視造型極盡性感，胸前僅以閃石遮擋。（蘇菲亞波提拉IG圖片）

蘇菲亞波提拉的性感造型完勝同場的演員Sam Weaving與超模Stella Maxwell。（Sam Weaving IG圖片）

Sam Weaving與Stella Maxwell似乎也對蘇菲亞波提拉的性感造型感到好奇。（Sam Weaving IG圖片）

Stella Maxwell的粉藍色長裙已非常性感，但相比蘇菲亞波提拉卻慘被比下去。（蘇菲亞波提拉IG圖片）

蘇菲亞過去在電影中不乏性感演出，在《盜墓迷城》裡飾演千年妖魔附身的埃及公主，曾被「SM式」捆綁在研究室地牢，更與湯告魯斯埋身肉搏，邊打邊親熱，場面火辣。在《皇家特工：間諜密令》中，蘇菲亞飾演大反派身邊的殺手，捨棄大曬長腿的機會，在膝下安裝利刃，以極其刁鑽的動作身手殺人，充份發揮作為舞者過人的柔軟度。

蘇菲亞在《盜墓迷城》的演出：

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蘇菲亞在《皇家特工：間諜密令》的演出：

蘇菲亞在社交媒體上，經常大方分享性感修長身段，點擊以下圖鑑即睇蘇菲亞福利照：