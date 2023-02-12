流水落花︱陸駿光初遇鄭秀文忽然表白　Sammi演唱會有指定校歌

香港電影《流水落花》，由新導演賈勝楓首次執導，鄭秀文、陸駿光及談善言等主演，電影將於3月2日正式上映。《流水落花》以一對寄養家庭的夫妻為主題，講述他們與進住的小朋友的關係，及夫妻之間的磨擦。今日（11日），鄭秀文、陸駿光及導演賈勝楓出席電視節目《爆谷一周》，接受谷德昭的訪問，大談電影的合作以及鄭秀文即將於本年7月舉行的演唱會。

鄭秀文攜同《流水落花》導演賈勝楓及男主角陸駿光，出席《爆谷一周》節目接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

首次見鄭秀文忽然「表白」

鄭秀文與陸駿光於《流水落花》裡飾演夫妻，此前二人並未曾合作。面對歌影雙棲成就非凡的鄭秀文，陸駿光分享他在對稿時首次遇到鄭秀文的緊張情況，陸駿光表示：「一開始見到Sammi時，我已經非常緊張，我甚至害怕得對Sammi說『我以前喜歡過一個很像妳的女孩子，她是妳的粉絲，很喜歡按妳的造型打扮』。」連谷德昭聽罷也裝出Sammi的招牌金句：「好邪呀？」

陸駿光在初遇鄭秀文時，竟然忽然「表白」。（《爆谷一周》節目截圖）

及至二人試造型時，陸駿光仍然未能輕鬆自如地處於鄭秀文身邊：「試造型時我還是有些覺得不可思議，竟然與Sammi飾演夫妻。當時導演請我們牽手，我一牽手時整個人僵硬了，但卻奇妙地因為牽手而慢慢放鬆了下來，之後便自然得多。」

與歌影成就非凡的鄭秀文合作，陸駿光表示到試造型時仍然很緊張。（《爆谷一周》節目截圖）

鄭秀文最似……

鄭秀文從影多年，在不少資深大導演的電影中飾演過不少令觀眾印象深刻的角色，包括《鍾無豔》裡的鍾無豔、《瘦身男女》的Mini、《長恨歌》的王琦瑤及《盲探》的何家彤。節目上，谷德昭問鄭秀文多年來有哪一位角色與真實的鄭秀文最相似，Sammi表示：「應該是《孤男寡女》的Kinki，我真實的性格有點『十三點』，Kinki很神經質，很像我自己。雖然現在一把年紀了，但我也會保留這一份『十三點』，不能改掉、也不打算改掉。」

鄭秀文坦言自己從影以來，與自己性格最相近的角色為《孤男寡女》中的Kinki一角。（《爆谷一周》節目截圖）

5首最想Sammi演唱金曲

今年7月，鄭秀文將會第11次在紅館舉行演唱會，谷德昭笑言歌迷很期待Sammi回歸「主場」，亦認為Sammi比過往更Fit，應該能夠自如地完成16場演出。而多年來累積眾多金曲，谷德昭亦請觀眾投選5首最希望Sammi在演唱會表演的歌曲，最後竟因同分而得出6首。

鄭秀文曾經10次在紅館開演唱會，今年踏入50歲，將會舉行第11次。（《爆谷一周》節目截圖）

最受觀眾期待的歌包括第3位有《愛的輓歌》與有「校歌」之稱的《終身美麗》，Sammi笑言《終身美麗》因唱得太多，除了被堪為「校歌」，更試過被樂迷要求不要再唱。而第2位有《捨不得你》、《如何掉眼淚》、《信者得愛》；得票最高的第1位則是近年新歌《我們都是這樣長大的》。雖然Sammi未有在節目中承諾按訴求演唱，但相信6首皆為Sammi鍾愛的作品，在演唱會上表演的機會亦不低。