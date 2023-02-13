《斷網》3月上映︱郭富城首演電腦奇才　警示觀眾小心網絡騙案

萬眾期待的全新題材黑客動作犯罪電影《斷網》定檔於3月9日隆重上映，今日公布最新海報以及預告。《斷網》由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，演員陣容鼎盛，包括有郭富城、林家棟和任達華三大影帝坐陣，譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒及湯怡等人主演。

《斷網》最新海報曝光，電影將於3月9日在香港上映。（電影公司提供）

電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城林家棟飾演網絡專才，任達華飾網絡安全調查科督察，與他們穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智鬥勇，展現非一般的警匪網絡戰，震撼觀眾眼球。

《斷網》由郭富城、任達華、林家棟，聯同譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒、湯怡主演。（電影公司提供）

最新預告中不斷提醒大家即將迎來一場大金融系統入侵戰，隨時引爆出網絡風暴。戲中的黑客奮力爭取多一分一秒攻擊網絡的時間，甚至是攻擊銀行，繼而令全港斷網，就連自動櫃員機全部都壞了，黑客的一個Enter掣便可癱瘓所有防線，更甚是道德的底線。

《斷網》中，作為網絡保安天才的郭富城，面對上司林家棟操控的病毒及黑客的入侵，獨自奮力解決全港網絡危機。（《斷網》電影劇照）

郭富城今次在戲中首演電腦奇才，一方面要奮力救回女兒，另一方面太太賴雅妍又被警方捉走，面對親情及道德的抉擇, 究竟城城最終會跟哪一邊廂合作呢？對於演出《斷網》，他表示：「從未拍攝過這樣全新的題材，所以感到相當新鮮。」分享到他對虛擬世界以及使用電腦的反思。鑑於近年來都有不少網絡詐騙案發生，城城今次化身成網絡達人，透過《斷網》提醒大眾需要加強認識，避免墜入網上騙案的漩渦。

郭富城表示從未拍攝過《斷網》一類題材，感到非常新鮮。（《斷網》劇照）

在最新推出的個人海報，三位影帝郭富城、林家棟、任達華的造型照更加鮮明，各人都有自己的目標。郭富城（飾 卓家俊）網絡保安經理「捍衛全城網絡 激活黑客潛能」。

郭富城《斷網》角色造型海報，配合「捍衛全城網絡 激活黑客潛能」口號。（電影公司提供）

林家棟（飾 陳明志）網絡保安公司行政總裁「對準網絡漏洞 黑錢就可以取之不盡」。

林家棟《斷網》角色造型海報，配合「對準網絡漏洞 黑錢就可以取之不盡」口號。（電影公司提供）

任達華（飾 孫斌）網絡安全及科技罪案調查科督察「天眼啟動 正在監控你一舉一動」。

任達華《斷網》角色造型海報，配合「天眼啟動 正在監控你一舉一動」口號。（電影公司提供）

而三人合體的宣傳海報中就寫到，「攻破人性漏洞，切斷全港網絡，你的畢生存款即將秒速掏空」，點燃引爆這場網絡風暴。