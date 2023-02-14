蟻俠3專訪︱保羅活特竭力把握子女成長：不離家多過兩星期

Marvel電影宇宙（MCU）2023年首部電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）將於2月15日在香港正式上映，開啟第五階段新紀元。作為蟻俠第三部個人超級英雄電影，劇情將會承接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，蟻俠、黃蜂女從新返回戰場後的世界，並且探討由保羅活特（Paul Rudd）飾演的主角Scott Lang，與Kathryn Newton飾演的女兒Cassie Lang錯失的五年時間，在電影介紹新登場的大反派「征服者康」與量子世界的秘密外，蟻俠父女的關係成為電影的一大主軸。

漫威電影宇宙第五階段將以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子危機》為頭炮電影作品，將於2月15日在香港正式上映。（電影海報）

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》的主演保羅活特，日前就電影接受《香港01》專訪，談及作為演員，或多或少與蟻俠一樣因為身份而與家人聚少離多，亦分享到他早年在香港參與電影拍攝的經歷。

蟻俠保羅活特就新作《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》接受《香港01》專訪，談及作為演員與子女聚少離多的經驗，以及香港的淵源。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》專訪影片截圖）

蟻俠Scott Lang在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）結尾，與黃蜂女、元祖蟻俠Hank Pym及元祖黃蜂女Janet Van Dyne進行量子實驗期間，因為Thanos「彈指化灰」，令蟻俠被困於量子領域，錯失了女兒的五年成長。談到作為演員，不時需要投入長時間參與演出，保羅活特亦表示自己也錯過與兩位子女相處的不少時光：「當然會有，雖然我已經竭力避免。我嘗試在工作與生活之間取一個平衡，希望可以在重要的時刻陪伴在他們身邊，如果有預警的話，我會盡力安排日程。我嘗試堅守一條規矩，就是不要離開超過兩星期，當我們拍攝《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》時，我們身處在倫敦，正值盛夏，我的家人都一起過來了，但當他們開學後，我就未能夠每一兩個星期見他們一面。」

保羅活特與妻子Julie Yeager早前一同出席《蟻俠與黃蜂：量子狂熱》首映禮，二人於2003年結婚，婚後育有兩名兒女。（Getty Images）

保羅活持與妻子Julie Yeager於2003年結婚，婚後育有一對子女，他坦言演員生活令他分身乏術，但也會盡力補償：「那段時間會非常難熬，但一切都需要學習適應，盡量找方法解決。其實我女兒明天要在學校講解他的科學課計劃，所有學生家長都會出席，他會在現場講解，我太太到時會到場，為電話拍下女兒講解的過程，讓我事後觀看，因為我無法現身見證，所以其實很不容易，老實說，是作為演員最難熬的一件事。」

蟻俠Scott Lang的女兒Cassie Lang發明了一台向量子領域發訊號的機器，導致了一系列的危機發生。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇情中，一切危機的開始源自Cassie Lang秘密發明了一台向量子領域發訊號的機器，震驚四位大人，亦導致他們一家五口被吸進量子領域之中，首度面對最新反派「征服者康」。保羅活特分享到與子女的相處時，也提及隨着他們長大，往往會出現過去不為他所認識的面貌，讓他感到驚喜：「成為父母是一件非常重要、偉大的事，能夠看着自己的子女長大亦是非常美好的經驗。當子女變得更年長後，他們不再是小朋友，最少不再是嬰兒時，當你見到他們的性格與興趣漸漸成型，或者當他們對事物有一種獨特、有趣的見解時，有許多時刻會令我突然覺得『嘩！原來他有幽默感！』以及已經擁有自我意識。當然，亦有一些時候他們會為我帶來『驚喜』，有些他們的技能與言論也會令我驚訝，但總括來說也是快樂的經驗。」

保羅活特作為演員，多少會錯失子女成長的時光，他曾對於發現子女具有幽默感與自我意識感到驚喜。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》專訪影片截圖）

在Marvel一眾超級英雄角色中，沒有超能力、只能夠「變大縮小」的蟻俠，一直是粉絲最低估的角色。談到想如何為蟻俠「增值」，保羅活特笑指：「如果能夠飛行應該會是我夢想的超能力，但我算是有這個能力？另一樣就是隱形，也相當有趣。但真實生活中，能夠瞬間轉移，能夠隨時到達世界任何一個角落，永遠不會遲到、錯過任何事情，能夠看見其他人看不到的東西，我認為會是最理想的超能力。從蟻俠身上未必會有，但在Marvel的世界裡，甚麼事情都有可能。」

蟻俠Scott Lang本身並沒有超能力，看似只能變大縮小，經常被Marvel粉絲低估。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

早於保羅活特成為蟻俠前，或許香港觀眾會對他具有印象，保羅活特曾經參演陳木勝執導電影《特警新人類2》，飾演一位FBI探員，與馮德倫、李燦森及陳冠希有不少對手戲份。提到與香港的淵源，保羅活特興奮地表示：「我非常願意回到香港這個我曾經落腳的地方，在香港的那幾個月實在太難忘，（拍攝《特警新人類2》）是我第一次去香港，蟻俠如果能夠到香港會非常正，我在香港也學習到不少經驗。我不知道你有沒有留意，在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》有一些相當玄妙的地點，或者會突然在『九龍』裡出現。」

保羅活特曾經參演香港電影《特警新人類2》，與馮德倫、李燦森、陳冠希有不少對手戲。（《特警新人類2》電影劇照）