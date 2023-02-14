流水落花︱童星趙啟嵐成Sammi粉絲　吳祉嶠：尋晚睇《瘦身男女》

香港電影《流水落花》由新晉導演賈勝楓首次執導，鄭秀文、陸駿光、談善言主演。今日（13日）鄭秀文攜同陸駿光、導演賈勝楓及兩位小演員吳祉嶠、趙啟嵐出席謝票活動，與觀眾見面。兩位童星演員謝票期間毫不怯場，面對現場數百名觀眾依然大方得體分享他們參演電影期間的感受，祉嶠更分享自己演出的心得：「冇乜難度，好輕鬆可以做到！」獲Sammi大讚：「未來影后啊！」

《流水落花》小演員趙啟嵐（右二）及吳祉嶠（中），跟隨鄭秀文、陸駿光及導演賈勝楓（右一）入場謝票時，毫不怯場，大膽分享自己的拍攝感受。（陳順禎 攝）

兩位童星在謝票現場接受傳媒訪問時，分享他們與鄭秀文、陸駿光在《流水落花》中的合作點滴，鄭秀文作為樂壇天后，在祉嶠與啟嵐出生前早已紅遍華語樂壇，啟嵐表示早有認知，而祉嶠則笑指：「唔知道呀，媽咪冇話畀我知！」但祉嶠卻有把握機會好好「補課」，重溫Sammi的歌曲及演出作品：「有！尋晚！我尋晚睇《瘦身男女》啊！」被問及看見「天美姨姨」在舊作中的肥胖體態有沒有被嚇壞，祉嶠害羞一笑指：「有喎！」而啟嵐則表示：「其實我同我媽咪都係Sammi姐姐的粉絲，我哋一同都有聽佢哋啲歌，特別鍾意今次《流水落花》嘅片尾曲，因為真係好好聽、好感動。」

《流水落花》童星趙啟嵐與（右）與吳祉嶠（左）在謝票活動上接受訪問。啟嵐自爆與媽媽早是鄭秀文的粉絲，而祉嶠亦表示昨晚有重溫Sammi代表作之一《瘦身男女》。（陳順禎 攝）

《流水落花》以寄養家庭為主題，鄭秀文飾演的「天美姨」與陸駿光飾演的丈夫「彬叔叔」，短期照顧先後有需要的小朋友。作為飾演寄養在他們家中的小朋友，祉嶠高興地表示與鄭秀文戲內外也沒有距離感，非常親切：「好親切㗎！因為拍戲嘅時候佢收養咗我！」啟嵐亦補充指：「天美姨真係好好人，同埋好窩心！」

《流水落花》童星趙啟嵐表示Sammi鄭秀文在戲內外也非常窩心親切。（陳順禎 攝）

電影《流水落花》中，吳祉嶠飾演患有唇裂病（俗稱「兔唇」）因此遭嫌棄的女童小花，而戲內除了服裝造型外，亦要特意進行化妝。對於帶特效化妝下演繹角色，祉嶠表示：「因為嗰陣時要貼塊嘢落去，跟住我好想搲、好痕，但係都唔可以，因為會整壞佢㗎！」祉嶠不但專業認真地保持特技化妝，亦表示不影響講對白的流暢度：「唔會（影響）呀，因為佢只係去到呢到（指向人中穴）、而唔會去到呢到（指向嘴唇）。」