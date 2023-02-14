死屍死時四十四｜余香凝空姐誘惑被女兒撞破　現實中都有類似經驗

電影《死屍死時四十四》由錢小蕙監製，《正義迴廊》 導演何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝（Jennifer）、楊偉倫、柳應廷（Jer）等聯合演出，今日情人節（14/2）同大家溫馨一下，發放出一輯余香凝跟戲中老公黃又南玩制服誘惑，應晒節。

余香凝是因疫情失業的前空姐，本想藉家中冇人趁機跟老公玩制服誘惑。（《死屍死時四十四》劇照）

調情範圍更由廳開始。（《死屍死時四十四》劇照）

電影故事牽涉大廈內多個住戶，包括由毛舜筠、黃又南、Jennifer、楊偉倫及劉映汝主演，每天吵鬧的杜家。其中一場戲，講述因疫情失業的前空姐 Jennifer，本想藉著母親毛舜筠替她湊女兒返學，趁機穿起空姐制服加上黑絲襪，與老公又南享受甜蜜的二人世界，怎料毛姐與囡囡二人突然提早回家，令到二人世界落空，Jennifer 與又南也難掩失望。

可惜女兒提早返被撞破。（《死屍死時四十四》劇照）

Jennifer 講述拍攝這場戲時的心情︰「拍嗰陣冇尷尬，因為唔係一場認真情慾戲，有嘅反而係壓力，因為全部演員圍讀時都知呢場戲係成套戲開始，連毛姐都講笑話整套戲氣氛靠我哋喇，最後都演繹到好唔同嘅一面俾大家睇。」

香港地兩夫妻的恩愛活動，都要面對土地問題。（《死屍死時四十四》劇照）

又笑指現實中也曾被囡囡打斷溫馨時光︰「梗係唔緊要啦，囡囡對我哋嘅愛係甜蜜嘅。」至於又南則表示自己拍攝這場戲時非常尷尬︰「我一向大汗，拍攝時又 要上半身除哂衫，唯有不斷向 Jennifer 講唔好意思。」