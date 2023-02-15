蟻俠懶人包︱點止識變大縮細？ 蟻俠神秘伏線或創造最強潛力股
2023年首部Marvel超級英雄電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）將於2月15日在香港正式上映，開啟Marvel電影宇宙的第五階段新紀元。
蟻俠最早於Marvel第二階段壓軸登場，於2015年首次推出同名個人電影《蟻俠》（Ant-Man），登場僅次於六位元祖復仇者、緋紅女巫及銀河守護隊，但往後在電影的發揮均不及奇異博士及蜘蛛俠等角色，多少源於蟻俠的平均實力僅屬中等級數。
然而進入第五階段，在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》中，蟻俠團隊成為首批正面迎擊來自量子領域、號稱Marvel史上最強反派的「征服者康」，究竟蟻俠一眾還有甚麼未知的法寶與超能力，能夠足以成為地球與量子領域之間的第一度防線？以下為大家準備蟻俠懶人包，起底這位實力經常被低估的超級英雄！
蟻俠剩係識變大縮細？
Scott Lang成為蟻俠前為一名前科犯，在出獄後一次爆竊任務中偶然潛入Hank Pym的大宅，發現了蟻俠的裝甲，在Hank的賞識下承繼了蟻俠的身份。經過一連串的訓練，Scott Lang能夠自如地運用裝甲變大縮小的功能、與各種蟻類溝通以及在縮小身型下運用原有的力量、發揮子彈一樣的威力。
蟻俠亦隨身帶備道具飛鏢，能夠將物件以顛覆科學的程度變大或縮小。蟻俠的能力在個人電影以外，在《美國隊長3：英雄內戰》裡的機場大戰中首次充分得到發揮，而屬於美國隊長一方的他，亦憑着首次巨大化而成為逆轉戰局的重要一員。
此外，Scott Lang擁有一個電子工程碩士學位，在《復仇者聯盟4：終局之戰》逃離量子領域後，在Hank Pym缺席的情況下，與變形俠醫、Tony Stark合作，成功研製以Pym分子為軸心的時光機，扭轉Thanos的「彈指飛灰」，成功保衞地球與人類命運。
Team Ant-Man蟻俠團隊
元祖蟻俠Hank Pym（米高德格拉斯 飾）是神盾局的核心創辦人之一，與Tony Stark的父親同為科學家、發明家兼競爭對手，他的妻子Janet Van Dyne（米雪菲花 飾）為元祖黃蜂女，二人在漫畫中同為第一代復仇者，而電影中亦曾講述Janet曾因為執行拆彈任務，為Hank犧牲自己、墮進量子領域，失踪三十年。
Hank與Janet育有一女Hope Van Dyne，她作為黃蜂女的繼承人，被認為是其中一位最重要的女超級英雄，曾於《復仇者聯盟4：終局之戰》的結局戰場上與「小辣椒」、Marvel隊長、緋紅女巫、女武神及瓦干達的舒妮公主並肩作戰，締造了Marvel英雄電影中的經典畫面。
Scott Lang的女兒Cassie Lang，曾經三度出現於Marvel電影中，隨父親成為英雄、他亦漸漸長大，並成為家族中唯一一位沒有被「化灰」及失踪的成員。Cassie在獨自度過的五年用，研究「祖父」Hank Pym的筆記，在不知道量子領域的危險下，成功發明了一台能夠發送訊號到量子領域的儀器，引發了《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡一連串危機。Cassie在預告中，亦透露了自己擁有一套紫色「蟻俠」裝甲，但功能未明，相信具有一定驚喜。
實力排名
蟻俠Scott Lang過去在Marvel電影宇宙首四階段雖然不乏經典場面，發揮意想不到的功能，扭轉戰局，然而相比復仇者聯盟一眾「神級」成員，各方面的能力仍然處於中等偏弱。根據Marvel官方網頁的定位，蟻俠除「智力」以外，不論力量、速度、戰鬥力及能量值等均低於平均值。然而他在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡的主要對手「征服者康」，不僅智力值與蟻俠打成平手，連其餘各項能力的數值均高於平均，其中速度更為滿分。
雖然「征服者康」在Marvel官方資料上，相比上一位大反派Thanos的設定數值上低，但Thanos在結集了所有最強復仇者的情況下才能被扳倒，「征服者康」面對僅僅兩代蟻俠與黃蜂女以及初出道的女英雄Cassie，實在不能相提並論。
蟻俠是最強「潛力股」？
儘管蟻俠與「征服者康」存在設定上的實力差距，但影迷從預告片中亦可見，「征服者康」與蟻俠有不少拳腳對打戲份，尚算「有得打」，比當初Thanos在《復仇者聯盟3：無限之戰》十數秒內打低變形俠醫，還算可以對付。
在潛力上，蟻俠團隊一直鋪墊伏線，從原黃蜂女Janet的「留白」，一直不肯透露量子領域的見聞，已可見故事創作團隊有不少創作的彈性。而蟻俠團隊四位大人在《復仇者聯盟3：無限之戰》的結局裡，亦正在執行穿梭到量子領域、「開採」量子領域能量的實驗。相信在以上兩者的結合下，蟻俠具有不少空間發揮觀眾難以想像的潛力，能夠與「征服者康」開始首次較量。