蟻俠懶人包︱點止識變大縮細？　蟻俠神秘伏線或創造最強潛力股

2023年首部Marvel超級英雄電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）將於2月15日在香港正式上映，開啟Marvel電影宇宙的第五階段新紀元。

漫威電影宇宙第五階段將以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子危機》為頭炮電影作品，電影將於2月15日正式在香港上映。（電影海報）

蟻俠最早於Marvel第二階段壓軸登場，於2015年首次推出同名個人電影《蟻俠》（Ant-Man），登場僅次於六位元祖復仇者、緋紅女巫及銀河守護隊，但往後在電影的發揮均不及奇異博士及蜘蛛俠等角色，多少源於蟻俠的平均實力僅屬中等級數。

蟻俠早於2015年在同名個人電影裡登場，經過七年內五部電影的鋪墊，終於在MCU第五階段接棒打頭陣。（《蟻俠》電影劇照）

然而進入第五階段，在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》中，蟻俠團隊成為首批正面迎擊來自量子領域、號稱Marvel史上最強反派的「征服者康」，究竟蟻俠一眾還有甚麼未知的法寶與超能力，能夠足以成為地球與量子領域之間的第一度防線？以下為大家準備蟻俠懶人包，起底這位實力經常被低估的超級英雄！

蟻俠於量子領域遇到征服者康後，成為地球下一波危機的第一度防線。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

蟻俠剩係識變大縮細？

Scott Lang成為蟻俠前為一名前科犯，在出獄後一次爆竊任務中偶然潛入Hank Pym的大宅，發現了蟻俠的裝甲，在Hank的賞識下承繼了蟻俠的身份。經過一連串的訓練，Scott Lang能夠自如地運用裝甲變大縮小的功能、與各種蟻類溝通以及在縮小身型下運用原有的力量、發揮子彈一樣的威力。

蟻俠Scott Lang在第一代蟻俠Dr. Hank Pym手上承繼了超級英雄的身份。（《蟻俠》電影劇照）

蟻俠亦隨身帶備道具飛鏢，能夠將物件以顛覆科學的程度變大或縮小。蟻俠的能力在個人電影以外，在《美國隊長3：英雄內戰》裡的機場大戰中首次充分得到發揮，而屬於美國隊長一方的他，亦憑着首次巨大化而成為逆轉戰局的重要一員。

為Team Captain作戰期間，蟻俠在關鍵時刻「變大」扭轉了戰局。（《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照）

此外，Scott Lang擁有一個電子工程碩士學位，在《復仇者聯盟4：終局之戰》逃離量子領域後，在Hank Pym缺席的情況下，與變形俠醫、Tony Stark合作，成功研製以Pym分子為軸心的時光機，扭轉Thanos的「彈指飛灰」，成功保衞地球與人類命運。

《復仇者聯盟4：終局之戰》裡，時光機的研發由蟻俠、變形俠醫及Tony Stark合作完成。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

時光機有賴元祖蟻俠Hank Pym發明的Pym分子作為能源完成穿越時空。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

新復仇者「隊衫」亦多少融入了蟻俠的裝甲設計元素。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

Team Ant-Man蟻俠團隊

元祖蟻俠Hank Pym（米高德格拉斯 飾）是神盾局的核心創辦人之一，與Tony Stark的父親同為科學家、發明家兼競爭對手，他的妻子Janet Van Dyne（米雪菲花 飾）為元祖黃蜂女，二人在漫畫中同為第一代復仇者，而電影中亦曾講述Janet曾因為執行拆彈任務，為Hank犧牲自己、墮進量子領域，失踪三十年。

元祖蟻俠Hank Pym（左）與妻子元祖黃蜂女Janet Van Dyne（右），在執行一次拆彈任務中，黃蜂女選擇犧牲自己，因此墮進量子領域。（《蟻俠2：蟻俠與黃蜂女》電影劇照）

Hank與Janet育有一女Hope Van Dyne，她作為黃蜂女的繼承人，被認為是其中一位最重要的女超級英雄，曾於《復仇者聯盟4：終局之戰》的結局戰場上與「小辣椒」、Marvel隊長、緋紅女巫、女武神及瓦干達的舒妮公主並肩作戰，締造了Marvel英雄電影中的經典畫面。

Hope Van Dyne是母親黃蜂女的繼承人。（《蟻俠》電影劇照）

黃蜂女以及一眾Marvel女英雄並肩作戰的畫面，是Marvel電影裡的經典場面之一。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

Scott Lang的女兒Cassie Lang，曾經三度出現於Marvel電影中，隨父親成為英雄、他亦漸漸長大，並成為家族中唯一一位沒有被「化灰」及失踪的成員。Cassie在獨自度過的五年用，研究「祖父」Hank Pym的筆記，在不知道量子領域的危險下，成功發明了一台能夠發送訊號到量子領域的儀器，引發了《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡一連串危機。Cassie在預告中，亦透露了自己擁有一套紫色「蟻俠」裝甲，但功能未明，相信具有一定驚喜。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》的預告片中，Scott Lang的女兒Cassie Lang身穿了一套紫色蟻俠裝甲，功能與發揮的超能力仍然未明。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

實力排名

蟻俠Scott Lang過去在Marvel電影宇宙首四階段雖然不乏經典場面，發揮意想不到的功能，扭轉戰局，然而相比復仇者聯盟一眾「神級」成員，各方面的能力仍然處於中等偏弱。根據Marvel官方網頁的定位，蟻俠除「智力」以外，不論力量、速度、戰鬥力及能量值等均低於平均值。然而他在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡的主要對手「征服者康」，不僅智力值與蟻俠打成平手，連其餘各項能力的數值均高於平均，其中速度更為滿分。

蟻俠的平均實力竟然不合格，究竟如何在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡正面抗擊「征服者康」？。（預告截圖）

根據Marvel官方網站，蟻俠Scott Lang的實力指數在「智力」以外都處於不合格的水平。（Marvel網站截圖）

征服者康將會於《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》登場，成為Marvel第五、六階段的主要反派角色。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

「征服者康」的設定則大不相同，在「智力」一環與蟻俠打成平手，其餘均高於水平或接近滿分。

雖然「征服者康」在Marvel官方資料上，相比上一位大反派Thanos的設定數值上低，但Thanos在結集了所有最強復仇者的情況下才能被扳倒，「征服者康」面對僅僅兩代蟻俠與黃蜂女以及初出道的女英雄Cassie，實在不能相提並論。

Thanos作為兩部《復仇者聯盟》的大反派，不論實力或智慧也非常超班。《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照。（imdb）

Marvel上一代波士級反派Thanos，在官方設定中實力幾乎滿分。（Marvel網站截圖）

蟻俠是最強「潛力股」？

儘管蟻俠與「征服者康」存在設定上的實力差距，但影迷從預告片中亦可見，「征服者康」與蟻俠有不少拳腳對打戲份，尚算「有得打」，比當初Thanos在《復仇者聯盟3：無限之戰》十數秒內打低變形俠醫，還算可以對付。

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告片中，有不少「征服者康」與蟻俠埋身肉搏的畫面。（預告截圖）

在《復仇者聯盟3：無限之戰》裡，號稱「最強復仇者」的變形俠醫在十數秒內被Thanos秒殺。（電影劇照）

在潛力上，蟻俠團隊一直鋪墊伏線，從原黃蜂女Janet的「留白」，一直不肯透露量子領域的見聞，已可見故事創作團隊有不少創作的彈性。而蟻俠團隊四位大人在《復仇者聯盟3：無限之戰》的結局裡，亦正在執行穿梭到量子領域、「開採」量子領域能量的實驗。相信在以上兩者的結合下，蟻俠具有不少空間發揮觀眾難以想像的潛力，能夠與「征服者康」開始首次較量。

米雪菲花飾演的原黃蜂女Janet Van Dyne在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》前，一直不肯透露自己被困於量子領域多年的見聞。（預告截圖）

在《蟻俠》續集的彩蛋中，Scott Lang穿梭到量子領域開採獨有的能量，但在往後的電影作品中尚未得到發揮。（《蟻俠2：蟻俠與黃蜂女》電影劇照）