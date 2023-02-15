《愛Plan B》視后江美儀演罕見病人　腦部壞死語言及行動能力受損

電影《愛Plan B》由出爐視后江美儀及黃智賢主演，故事根據真人事改編，美儀更要挑戰演技，演繹一個因患上罕見病，1/4 腦部壞死，嚴重影響語言和行動能力的病人。

二人老夫老妻一直深愛對方。（《愛Plan B》劇照）

黃智賢在《愛Plan B》中飾演晶晶（江美儀 飾）的丈夫文國成，兩人相愛多年，生活優裕，更買了大屋準備迎接退休生活。但晶晶在夏威夷旅行時被罕見病毒入侵腦部，陷入昏迷，生命危在旦夕，就算後來醒來，晶晶的語言和行動能力均嚴重受損，甚至會忘了眼前人是誰，但丈夫文國成仍然不離不棄。

旅行中患上罕見病，從而改變了二人的一生。（《愛Plan B》劇照）

飾演文國成的黃智賢，也被不少戲中劇情感動︰「最感動是找結婚戒指一幕！婚戒象徵對婚姻的承諾 ：甘苦與共 福禍同當，對已婚的人仕 ，包括我，很觸動人心。最難忘是與妻子共舞，重病的她每當聴到詩歌就按耐不住想起舞，是回應神的大能和愛。男女主角都得著安慰和醫治，享受與神同在的喜悅。」

戲中有大量照顧長期病患者的情節，作為照顧者甚至被照顧者的辛酸，都在大銀幕深刻展示，「照顧長期病患者不容易，是長期的服侍，要具備耐心 、愛心及專心；病患者的情緒起伏大更與照顧者情感相連結，病患者發脾氣、使性子，往往衝著最親的照顧者而來。特別要耐心，體諒包容，有時真的要視對方如小孩子，悉心照顧。」幸好除了黃智賢，片中飾演兩人兒子的張彥博亦有耐心照料媽媽，更會在戲中一展歌喉。另外喬宏太太小金子亦難得地演出一角，戲中她飾演黃智賢及江美儀的鄰居，丈夫過身後一直獨居，後來自己坐Uber去善終中心，這一幕演繹又豁達感動。

黃智賢飾演悉心照顧病妻的好丈夫。（《愛Plan B》劇照）

至於戲名中的「Plan B」，是講在漫長治療歲月裡，見證著神的醫治，當中不一定是眾人的Plan A，更可能是神給大家的Plan B。就在眾人都認為不可能的時候，國成和晶晶，竟能慢步踏著紅地氈，參加女兒的婚禮，更在教堂裡緩缓起舞，就像從前一樣。