風再起時 |梁朝偉同陌生人合作無安全感　近年踏出舒適區：也挺好

梁朝偉、郭富城主演的電影《風再起時》於2月5日在內地率先上映，最近兩人都在為新戲密密宣傳，日前梁朝偉接受官媒《人民文娛》專訪，大談電影背後故事。



香港將於2月17日上映。（電影海報）

電影中，梁朝偉要彈三首歌，為了演好角色，他特別去學鋼琴，一邊練一邊苦惱：「唔得，搞唔掂」，表示「太痛苦了」：「其中一首是Jazz，很難彈的，因為很快，每天練八個小時。」不過梁朝偉也因此愛上了鋼琴，拍完戲以後還請老師到家中教學了一段時間。

梁朝偉表示學鋼琴太痛苦，但也因此愛上鋼琴。（視頻截圖）

而早在北京舉行首映時，梁朝偉曾表示因為彈琴要配合音樂及郭富城跳舞，所以每次拍完他都同導演翁子光說：「我沒有一條彈得是準確的。」非常困擾。而翁子光笑言：「他（指梁朝偉）有一天看到一個電影叫《綠皮書》（《綠簿旅友》，Green Book），他說那個黑人演員怎麼彈得那麼好，後來他又去看電影，那個時候看花絮，他看到原來是電腦做的，那個人是不需要練的，他更加想殺了我當時。」主持人打趣指翁子光不喜歡CG，喜歡實物，想不到翁子光答道：「我不知道這個東西。」而梁朝偉即刻「變臉」，笑容馬上消失，非常搞笑。

訪問中，梁朝偉還透露在片場的飲食，幾乎全是蕎麥麵：「我在片場裏面固定的習慣是吃得很簡單，我幾乎每天吃的都是蕎麥麵，因為我是一個非常容易食物中毒的人，然後拍戲的時候萬一出什麼狀況，那就很痛苦，因為你也不能走，還是要繼續拍下去，我盡量在片場拍戲的時候都吃很簡單的東西。」

除此之外，梁朝偉坦言，以前大部分時間都在舒適區：「你看我幾十年拍來拍去都是那幾個導演，因為我比較害怕陌生人，跟陌生人合作，我有一些不安全感，所以一直以來都很少跟一些我不熟悉的人合作。」不過近幾年開始，他嘗試與一些不熟悉的團隊合作，包括上映中的《無名》亦是如此，令他感覺「也是挺好的」。現在梁朝偉還有一些電影、電視劇、舞台劇在考慮中，他說：「會先做什麼我現在還不知道，還是隨緣吧。」

點擊睇《風再起時》劇照：