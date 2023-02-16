殺神John Wick 4︱新角色曝光　甄子丹演盲人與奇洛李維斯大廝殺

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的動作電影系列《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）已經定檔3月24日上映，繼推出預告後，官方於今日再發布全新海報，部分新角色亦終於登場。

《殺神John Wick 4》即將於3月24日上映。（IG/@johnwickmovie）

甄子丹演盲人殺手。（IG/@johnwickmovie）

來到第四集，繼續有奇洛李維斯、Lance Reddick、Ian McShane、Laurence Fishburne等人回歸外，新加入的除了有飾演盲人殺手的甄子丹及「小丑」Bill Skarsgård，還有真田廣之、Shamier Anderson、Rina Sawayama、Clancy Brown、Scott Adkins。

+ 3

當中最令影迷驚訝的，就是一向都以爆肌超好打形象示人的動作演員Scott Adkins驚變大肥佬，有大批網民都表示完全認不出本人。據外媒報道，Scott Adkins在戲中飾演Killa，是與John Wick擁有共同敵人。

Scott Adkins驚變大肥佬。（IG/@johnwickmovie）

Scott Adkins一向都以爆肌超好打形象示人。（IG圖片）

現年46歲的Scott Adkins自幼已習柔道和跆拳道，亦是甄子丹和袁和平的粉絲，繼2019年在《葉問4：終極篇》飾演大反派後，今次再度與甄子丹合作。他曾於訪問透露，首次與甄子丹交手時，對甄子丹的速度、動作、詠春招式完全令自己大吃一驚。