體能之巔｜《魷魚遊戲》金多英被爆校園欺凌　恐嚇勒索兼腳踢面腹

有真人版《魷魚遊戲》之稱的Netflix韓國真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）集結100名擁完美體格的好手，通過比拼關卡，爭奪體能巔峰的榮耀及三億韓元（約190萬港元）。節目上架後引起極高討論度，參賽者亦因而爆紅，當中曾在《魷魚遊戲》及《殭屍校園》中擔任特技演員的金多英，卻被網民爆料，指她曾校園欺凌、恐嚇勒索。

金多英曾在《魷魚遊戲》及《殭屍校園》中擔任特技演員。（IG/@__dalami）

金多英喜歡在IG大曬好身材。（IG/@__dalami）

有網民日前在韓國討論區爆料，指中一時被年紀比自己大兩歲的金多英校園欺凌，每天都活在地獄中。該網民透露，不斷被金多英恐嚇勒索，對方會奪命追魂Call及傳短訊威脅要她拿錢給金多英，直到金多英畢業為止，每次一聽到電話聲就會心臟狂跳。網民曾向父母求助，更去了金多英家，雖然得到了金多英父母的道歉，但自己更朋友反被金多英毒打，這段恐怖回憶過了10年仍未能釋懷。

金多英被爆校園欺凌及恐嚇勒索。（IG/@__dalami）

事件爆出後，更多網民陸續爆出金多英更多黑歷史。有人指同樣被金多英搶錢及暴力對待，除了在行車地道被金多英用腳狂踢臉及腹部，當時學校老師雖然有幫忙處理，金多英的父母亦有面道歉，本人甚至被處分，但囂張行為卻沒有任何改變。

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