海邊電影院｜Sam Mendes給電影的情書　奧莉花高雯又一演技代表作

《美麗有罪》（American Beauty）金像大導演森曼達斯（Sam Mendes）繼金球獎最佳電影《1917：逆戰救兵》（1917）及《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）後，回歸文藝，以自身的成長經歷，將七、八十年代對他影響深遠的電影、音樂和流行文化，加上當時的政治社會環境，自編自導拍成一部帶有自傳成彩的動人之作《海邊電影院》，以重現舊式電影院獨有的吸引力，寫出他給電影的情書。

金像大導森曼達斯最新作品《海邊電影院》以七、八十年代的電影、音樂及流行文化為題材。（《海邊電影院》電影劇照）

導演在疫情期間創作劇本，剛巧在Netflix大熱劇集《王冠》（The Crown）看到奧莉花高雯（Olivia Colman）扮演英女王的精彩演出，立即認定她是女主角必然之選。憑《爭寵》（The Favourite）榮獲金像影后殊榮的奧莉花高雯，演技精湛一致公認，今次化身患有憂鬱症的電影院經理，時而溫婉時而歇斯底里，演來入木三分，贏得影評人一致好評，被譽為又一演技代表作。與奧莉花高雯大演對手戲的青年新星米高禾特（Michael Ward）曾贏得英國奧斯卡BAFTA新星大獎，今次演出被影評人譽為驚喜大發現，絕對值得影迷留意。而憑《皇上無話兒》（The King’s Speech）榮獲金像影帝的哥連費夫（Colin Firth），繼《1917：逆戰救兵》再與導演森曼達斯合作，飾演女主角的自私無情上司，影帝影后同場較量，為電影更添戲味。

《海邊電影院》由奧莉花高雯飾演女主角。（《海邊電影院》電影劇照）

哥連費夫繼《皇上無話兒》後，再次與森曼達斯於《海邊電影院》合作，在電影中飾演奧莉花高雯的上司。（《海邊電影院》電影劇照）

導演沿用合作多時的製作班底，當中包括五度合作、憑《1917：逆戰救兵》和《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）兩度贏得奧斯卡的金像攝影大師Roger Deakins。電影在英國肯特郡北岸小鎮Margate和舊式豪華戲院Dreamland實地取景拍攝，大師鏡頭下盡現「海邊電影院」獨一無二的詩意和魅力。

《海邊電影院》由Roger Deakins親自掌鏡，在英國肯特郡北岸小鎮Margate和舊式豪華戲院Dreamland實地取景拍攝。（《海邊電影院》電影劇照）

音樂在電影中同樣舉足輕重，導演親自挑選每一首對他成長影響深遠的歌曲，仿如他的人生原聲唱片；配合憑《靈魂奇遇記》（Soul）和《社交網絡》（The Social Network）兩度贏得奧斯卡最佳音樂大獎的金像作曲人Trent Reznor和Atticus Ross創作配樂，把「給電影的情書」說得加倍動聽。

《海邊電影院》由奧斯卡最佳音樂大獎的金像作曲人Trent Reznor和Atticus Ross創作配樂。（《海邊電影院》電影劇照）

《海邊電影院》的劇照已充滿Roger Deakins拍攝風格，不論燈光、明暗對比亦充滿他的足跡。（《海邊電影院》電影劇照）

《海邊電影院》故事講述八十年代初期，在英國海邊小鎮的帝國戲院，戲院經理希拉莉（奧莉花高雯）備受憂鬱症困擾，與已婚上司埃利斯先生（哥連費夫）的一段婚外情亦令她深感委屈。這時，戲院來了一位黑人青年新員工史提芬（米高禾特），樂觀開朗，渴望升讀大學，卻飽受種族歧視。兩顆孤獨的心在電影院裡相遇相知，黑暗中找到屬於他們的光影，照亮彼此。