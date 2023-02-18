蟻俠｜最美俠二代Kathryn Newton曬性感腹肌　從小更是高爾夫高手

2023年Marvel超級英雄電影首部鉅製《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）已於2月15日正式在香港上映。蟻俠與黃蜂女繼續由Paul Rudd及Evangeline Lilly飾演，而蟻俠Scott Lang的女兒Cassie Lang則在漫威電影宇宙中第三度易角，由26歲美國演員Kathryn Newton飾演，被喻為Marvel新一代女英雄的顏值擔當。

蟻俠Scott Lang的女兒Cassie Lang第三度易角，由Kathryn Newton飾演。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

Kathryn Newton昨日於社交媒體上分享出席品牌活動造型照，身穿全套Miu Miu服裝出席，形象健康性感，大曬堅實腹肌。

Kathyrn Newton出席品牌活動時，以健康性感造型現身，大曬堅實腹肌。（Kathyrn Newton IG截圖）

Kathyrn Newton身型線條勻稱，亦相當運動型。（Kathyrn Newton IG截圖）

而Kathryn Newton一週前出席《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》世界首映時，亦以透視長裙現身，成為全場焦點。

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在大銀幕外，Kathryn Newton亦有鮮為人知的一面，她從小到大也是一位出色的高爾夫球選手，父親由5歲起教她揮桿、8歲便參與高爾夫球比賽。即使成為電影演員後亦未有放下運動員的夢想，在雙軌發展下，Kathryn曾經代言Ralph Lauren的高爾夫球時裝，而她在高球場內的「波友」更包括客串《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、曾經憑《迷失東京》（Lost in Translation）提名奧斯卡男主角的著名喜劇演員標梅利（Bill Murray）。

Kathryn Newton作為高爾夫球手，經常參與比賽之餘，更與著名演員標梅利為「波友」。（Getty Images）

Kathryn Newton自小已經在父親的教導下接觸高爾夫球。（Getty Images）

Kathryn Newton作為高爾夫球手，經常參與比賽之餘，更與著名演員標梅利為「波友」。（Getty Images）