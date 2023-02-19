《毒舌大狀》票房即將破億　「Law Man」有機會打低「Iron Man」

賀歲電影《毒舌大狀》，自1月21日上畫至今，走勢持續強勁，票房上更不斷締造新紀錄。截止昨日中午（18/2），票房更已去到$9,600萬，相信只要多花一兩天，就可以創下香港電影史上全新紀錄，突破1億大關！



截止昨日（18/2）中午，《毒舌大狀》票房已達到$9,600萬。（網上圖片）

作為一部港片，可以突破1億大關去到這個新領域固然可喜可賀，不過更具意義是這個數字，足令港片可以重上失去多年，中西電影票房的十大位置。事源自從25年前《鐵達尼號》票房衝破1億後，西片走勢如虹，《侏羅紀公園》系列、《蝙蝠俠》系列、《阿凡達》、迪士尼及Pixar動畫，還有十多年來稱霸的Marvel Studios，完完全全霸佔了香港中西片票房二十大位置，港片望門輕嘆。

黃子華怎會想到自己主演的電影，有一日可以票房破億。（《毒舌大狀》劇照）

直至上年，古天樂監製及主演的《明日戰記》，票房高達$8,200萬，成功以港片身份躋身上二十大位置。來到今年《毒舌大狀》，黃子華繼《飯戲攻心》再度發揮票房靈藥本色，日內便能衝上1億大關，暫時徘徊十三至十四位。

《鐵甲奇俠３》當年上畫，香港票房高達1億600萬。（《鐵甲奇俠３》劇照）

如果氣勢不減，在破億後再衝多600萬，屆時就可以逼走2013年上畫，排名第十的《鐵甲奇俠3》，當年票房達$1億630萬，如果成事，《毒舌大狀》就帶領港片重上中西票房十大位置。黃子華早前在《爆谷一周》訪問中，曾笑言自己角色是講公義，滿意俠義精神，戲名應該叫「Law Man」（取諧音「攞命」），今次「Law Man」就真係有機會成為港片的超級英雄，成功打敗「Iron Man」。