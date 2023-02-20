風再起時專訪｜周文健國內知名度靠周星馳　經典打茄輪：冇劇本㗎

香港史詩式電影《風再起時》經已上映。電影由翁子光執導，以五、六十年代叱咤風雲的「四大探長」為題材，由郭富城、梁朝偉、譚耀文、周文健分別飾演「四大探長」，其中，翁子光邀得淡出香港電影多年的周文健飾演「肥B」一角，原型人物為探長韓森。周文健早前接受《香港01》專訪，大談自己久休復出的原因，談及觀眾對他演出的期待，亦重提周文健九十年代的代表作品。

香港史詩電影《風再起時》已於2月17日正式上映，電影由翁子光執導，郭富城飾演磊樂、梁朝偉飾演南江、譚耀文飾演嚴洪、周文健飾演肥B，合稱「四大探長」。（《風再起時》電影宣傳照）

《逃學威龍》打茄輪

周文健最廣為觀眾熟悉的「竹升」角色，必然是陳嘉上執導、周星馳主演的喜劇《逃學威龍2》裡，同樣卧底於國際學校中的政治部警員。周文健在訪問中表示角色至今對他影響非常深遠：「我宜家喺國內，多數人識得我都係因為《逃學威龍》。」他續指：「啲人真係好鍾意睇星仔啲戲，不斷翻睇。咁你翻睇都唔係每次都睇同一個人，間唔中會望下隔籬嗰一個，咁你翻睇到100次，開始就認識其他嘅角色。」

周文健表示，現在國內觀眾認識自己全靠與周星馳於《逃學威龍2》合作的演出。（梁碧玲 攝）

《逃學威龍2》裡，周文健與周星馳的角色關係起初針鋒相對，而二人令觀眾最深印象的對手戲，莫過於在更衣室裡「打茄輪」的橋段。周文健回憶當時拍攝時笑指：「你知拍佢（周星馳）啲戲係冇劇本㗎嘛！當時中文唔係幾好，就問可唔可以早啲畀劇本我，練一個鐘頭。咁當時我見到佢同陳嘉上導演坐埋一邊，吱吱吟又偶然望一望我，星仔就諗咗呢個打茄輪（嘅橋段），係借位扮打茄輪，唔係真係打茄輪嘅！」

周文健回憶《逃學威龍2》拍攝時笑指，打茄輪的橋段是周星馳與陳嘉上導演在現在即興加入的橋段，二人全靠借位演出。（《逃學威龍2》電影截圖）

周文健指與周星馳「打茄輪」期間「摷頭髮」的動作，是自己當時提出的細節。（《逃學威龍2》電影劇照）

周文健當時得知橋段發展後，亦大膽提出建議：「我係畀咗少少提議，好好笑，我哋當然係準備打交、有少少摔角嘅感覺，但係意識畀觀眾就好似打緊茄輪咁樣嘅。我就提咗一樣嘢，當轉到鏡頭前時，我（伸手）摷下你個頭，佢（星仔）就話好！」但亦因此而NG重拍了數次。

如周文健訪問中所言，他在周星馳主演的《逃學威龍2》裡，飾演的正是較「乞人憎」的「竹星仔」。（《逃學威龍2》電影截圖）

周文健在專訪中談及當年《逃學威龍》的拍攝時，仍然津津樂道。（梁碧玲 攝）

代表作《孟波》

周文健在《逃學威龍2》後，另一個令觀眾印象極為深刻的角色，便是擔正飾演主角的《孟波》。周文健表示許多人不知道他其實曾經兩次飾演孟波一角：「其實我喺TVB有做過孟波呢一個角色，著嗰套衫、呢個Image（形象）出嚟，係無綫搵我去做先嘅。」當時觀眾的反應極好，紛紛表示周文健與《城市獵人》漫畫中的孟波非常相似。周文健回憶當時拍《孟波》的策略：「如果周文健去做主角，冇乜人會買飛去睇周文健做主角嘅一部戲；但係如果佢做一個受歡迎嘅人物，啲人會想去睇嗰個人物，而唔介意周文健去做嗰一個角色。」周文健以米高基頓（Michael Keaton）飾演的《蝙蝠俠》（Batman）為例，解釋觀眾買戲票入場是為了蝙蝠俠，而非米高基頓的相同槪念。

周文健另一部代表作，則為擔綱主演的電影《孟波》，飾演著名日本漫畫《城市獵人》的主角孟波。（《孟波》電影劇照）

在周文健主演1996年的電影《孟波》前，動作巨星成龍主演的《城市獵人》，早於1993年上映，周文健表示成龍的演出並不會蓋過或影響他的發揮：「每個演員做一個人物出嚟都唔同嘅，咁多演員去扮一個出名嘅人物，每個人都有佢嘅approach（途徑）、有佢嘅睇法、演繹方式去表達。」反之，周文健認為自己飾演孟波具有一定合適之處：「因為成龍大哥嘅名氣係大過孟波，佢咁大嘅名氣去演一個冇咁大名氣嘅角色，係會有少少影響，有啲人會覺得都係成龍大哥啫！但係我唔係，我嘅名氣一定冇孟波咁大，咁我去演佢嘅時候，啲人嘅反應就會係『都幾似孟波喎！』咁咪好啲囉，咪有呢個分別囉！」