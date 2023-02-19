鐵達尼號｜最後倖存者活到97歲　怕憶起亡父拒絕看電影

占士金馬倫（James Cameron）執導的《鐵達尼號》（Titanic）踏入上映25周年，世界各地都有舉行重映活動作紀念，不少影迷都再次入場欣賞這部經典，不過當年最年輕的倖存者Millvina Dean，就講明不願憶起這場世紀災難而拒絕看《鐵達尼號》，直至2009年離開人世。

鐵達尼號最後倖存者Millvina Dean因不願聯想到父親在船上喪生，多年來拒絕欣賞《鐵達尼號》電影。（影片截圖）

鐵達尼號沉沒事件發生於1912年4月14日，當時Millvina Dean還只是9周大的襁褓嬰兒，跟隨父母由英國移民到美國，本來他們一家並非乘搭鐵達尼號，但由於遇上煤礦罷工才換航班，想不到登上死亡航班，父親喪生於沉船意外，她跟母親及哥哥成功登上救生艇逃離。

《鐵達尼號》風靡全球，成為史上首部收破10億美元票房的電影。（劇照）

Millvina Dean透露到8歲母親才告訴她父親離世的原因，雖然對沉沒事件毫無印象，但因為不願聯想到父親在事件中所受的痛苦，多年來都拒絕看《鐵達尼號》。據悉，Millvina Dean晚年無法負擔沉重私醫療費用，占士金馬倫聯同《鐵達尼號》兩位主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫絲莉（Kate Winslet），以及電影主唱主題曲的Celine Dion，合共捐出3萬美元支助她。