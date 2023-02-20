艷星童鈴58歲定居英國做少奶近照曝光　大女遺傳優良基因身材極好

混血女星童鈴於八十年代中出道，在影圈浮沉幾年發展平平，踏入九十年代把心一橫，接連演出幾部三級片求突破，雖然收入可觀，卻對其演藝事業無太大幫助，而且更從此被定型為艷星，最終童鈴選擇結婚息影，1993年開始淡出演藝圈。從童鈴的Facebook得知她現定居於英國，不時跟外藉丈夫放閃，過優哉游哉的少奶奶生活，女兒更盡得其真傳，外貌與身材皆出眾。



童鈴在《最佳福星》飾演「一品香」，遭劉德華、譚詠麟等男主角連番「抽水」。（電影截圖）

童鈴於1984年入行拍戲，雖然外形出眾，但當年演藝圈競爭激烈，其混血外形又不算太入屋，幾年下來都是演些戲份不多的花瓶角色，當中印象最深刻要數《最佳福星》的「一品香」，遭一眾男主角連番「抽水」。

童鈴在《太太的情人》豁出去裸露演出，總算是代表作。（網上圖片）

為求突破，童鈴於1991年接拍首部三級片《情不自禁》，之後一年內主演了《太太的情人》及《素女經之挑情寶鑑》等四部三級片，當年《太太的情人》挑戰同性情慾戲，引起不少回響，加上畫面拍得唯美，都算童鈴的代表作，但其餘幾部製作質素低劣，基本上以色情掛帥，就有點不堪入目。

《素女經之挑情寶鑑》及另外幾部三級片質素低劣，完全以色情掛帥。（電影截圖）

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轉型為脫星，童鈴卻發覺事業沒有太大突破，反而因為裸露演出而被大造文章，令交往兩年的男友跟她分手，決心要洗脫這個形象，宣佈不再拍三級片，並前往台灣發展，但未幾童鈴便淡出影圈結婚息影，從此銷聲匿跡。

接近60歲的童鈴不時在Facebook放閃。（FB圖片）

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從童鈴的Facebook所見，現跟家人於英國定居，現年58歲的她有明顯老態，一副洗盡鉛華的模樣，不時跟老公放閃，而兩名女兒遺傳了她的美貌與好身材，有條件在娛樂圈發展。童鈴唯一看似留戀演藝圈的事情，就是多次分享1988年為陳百強半裸拍攝的《無聲勝有聲》唱片封面。

大女兒Mia是模特兒。（Instagram圖片）