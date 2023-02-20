命案｜柏林影展舉行首映　鄭保瑞攜林家棟MIRROR楊樂文榮登紅地毯

由鄭保瑞執導，杜琪峯監製的最新電影《命案》，昨晚（19日）於第73屆柏林影展舉行首映禮，導演鄭保瑞攜同主演林家棟、MIRROR隊長Lokman楊樂文一同出席，並於紅地毯上亮相。

《命案》導演鄭保瑞（中）與主演林家棟、MIRROR隊長楊樂文一同遠赴柏林出席於第73屆柏林影展舉行的首映。（命案IG圖片）

《命案》入選柏林電影節特別展映單元（Berlinale Special）特殊系列，專門為展示與眾不同的影壇新作而設，電影作為MakerVille與銀河映像合作的首部電影兼2023年主打作品，在本地影迷之間以至國際影壇均充滿期待。

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《命案》故事講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師（林家棟 飾）﹐因鳳姐獨自離開而被鳳姐殺人犯殘殺。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東（楊樂文 飾），並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。

飾演大師的林家棟，算出楊樂文將會因殺人而犯牢獄之災，為怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。（《命案》劇照）

兇案現場，遇上送錯外賣的茶餐廳少東，由楊樂文飾演。（《命案》劇照）

曾目睹少東殺貓的老差骨（吳延燁 飾）堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸⋯黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐（伍詠詩 飾）的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！