體能之巔｜尹誠彬原地跳得高過成人　怪物級67cm腿圍擁超強爆發力

Netflix最新的體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）開播至今引起極大迴響，節目集結100位格頂尖的運動健兒參賽，通過比拼關卡，爭奪體能巔峰榮耀及三億韓元（約190萬港元），由於闖關淘汰情節非常緊湊，獲封「真人版魷魚遊戲」。除了秋成勳之外，鋼架雪車奧運金牌運動員尹誠彬在節目憑超卓的表現，奪冠呼聲最高。

《體能之巔：百人大挑戰》日前上架已經登上全球排行榜第一位。（Netflix）

節目中一眾成員趁休息時間玩熱身遊戲，在原地跳高遊戲時，大家都挑戰由64cm高至126cm不等高度的軟墊。而身高1米78的尹誠彬則輕鬆約一個女生身高的軟墊（約134cm），在場的選手都歎為觀止，連秋成勳、張恩實等人都表示難以置信，並指：「他根本就是怪物！」、「他像Iron man一樣直線上去！」、「不用拉筋就跳了上去！」，而影片播出後隨即掀起網民熱話。

一眾成員趁休息時間玩熱身遊戲。（節目畫面）

驚人腿力嚇呆所有參賽者！（節目畫面）

尹誠彬奪冠呼聲最高！（節目畫面）

現年28歲的尹誠彬生於運動世家，父親是排球員、母親是乒乓球員，幾乎精通所有運動，更以超優異成績入讀體育大學。其老師將推薦他接觸鋼架雪車，雖然由於不熟悉這項運動而在開始時表現平庸，經過連番訓練後，尹誠彬能加入國家隊，在2016年世界盃中奪得第一面金牌，更於2018年平昌冬季奧運會奪得奧運金牌，創下連續8次保持世界第一的排名。

尹誠彬於2018年平昌冬季奧運會奪得奧運金牌，創下連續8次保持世界第一的排名。（IG/@physical）

尹誠彬在韓國以67cm腿圍而聞名，腿力大到能舉起一名男子。他曾於韓國綜藝《Running man》擔任嘉賓時，與金鐘國進行腿力比賽，最終尹誠彬以超強腿力擊敗對方，成為網民熱烈討論的話題。

尹誠彬曾於韓國綜藝《Running man》擔任嘉賓時，與金鐘國進行腿力比賽。（節目畫面）

目前尹誠彬已退役，但仍然熱愛運動，故轉型開設運動類YouTube頻道，不時分享健身相關題材及挑戰不同運動賽事，暫時已擁有32.9萬人訂閱。由於尹誠彬一身爆肌身形吸引了一眾網民，就連男士們都很想練成尹誠彬的body，有不少人都很好奇究竟尹誠彬的訓練及飲食模式。

好大隻阿！（IG/@physical）

尹誠彬曾在YouTube影片透露，自己的訓練方式就是靠局部訓練。（IG/@physical）

尹誠彬曾在YouTube影片透露，自己的訓練方式就是靠局部訓練，每天都會安排一個部位並進行精準訓練，這個做法效果反而更好，另外還會安排每周一天戶外活動。至於飲食方面，尹誠彬會以攝取高蛋白的食物為主，除了常吃雞肉及魚類，還會計算攝取的蛋白質分量。

不停補充蛋白質。（IG/@physical）

尹誠彬退役後成為運動KOL。（IG/@physical）

尹誠彬退役後成為運動KOL。（IG/@physical）

點擊下圖看尹誠彬原地跳：