死屍死時四十四｜參展大阪亞洲電影節　鄭中基楊偉倫預告齊認廢J

相信是2023年，最令人期待的黑色喜劇電影- 《死屍死時四十四》，由天下一電影製作有限公司、852 電影有限公司、Icon Group Limited、香港電影發展基金出品及Katch聯合出品，並由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》提名《香港電影金像獎》最佳導演及最佳新導演的何爵天執導。

黑色喜劇電影《死屍死時四十四》由《正義迴廊》導演何爵天執導，將參展日本大阪亞洲電影節作為開幕電影。（《死屍死時四十四》電影海報）

《死屍死時四十四》由應屆《香港電影金像獎》準影后毛舜筠、鄭中基、應屆《香港電影金像獎》候選最佳新演員呂爵安（Edan@Mirror）及柳應廷（Jer@Mirror）、黃又南、應屆《香港電影金像獎》候選最佳女配角余香凝 （Jennifer）、兩位應屆《香港電影金像獎》準影帝楊偉倫及麥沛東等聯合演出。

《死屍死時四十四》由MIRROR成員Edan呂爵安主演。（《死屍死時四十四》電影劇照）

《死屍死時四十四》由MIRROR成員阿Jer柳應廷主演。（《死屍死時四十四》電影劇照）

《死屍死時四十四》日前獲邀參展今年第18屆《大阪亞洲電影節》並成為開幕電影，將於3月 15日舉行全球首映，電影節之總監暉峻創三先生 (Mr. TERUOKA Sozo) 對本片導演何爵天有高度評價：「《正義迴廊》是一部悲劇，《死屍死時四十四》是一部喜劇，兩部作品雖然截然不同，但同樣有著具吸引力和說服力的大大小小角色，這就是後起之秀何爵天導演的過人之處。」

鄭中基亦為《死屍死時四十四》主演之一，與Edan呂爵安再次飾演父子。（《死屍死時四十四》電影劇照）

電影並將於復活節檔期正式上映，今天（20/3）同時發佈首條電影預告片。這部一反傳統的破天荒燒腦新作，意念創新大膽，勁玩誇張超現實思維，充滿話題，集共鳴情感及緊張爆笑於一身。戲中故事，通過處理屍體發現事件，保護自家物業樓價，心思慎密而又燒腦的劇本，促使今次戲中不論是年輕演員還是老戲骨，都有令人全新感受的發揮，燃燒出爆笑火花。

《死屍死時四十四》預告片中，鄭中基、楊偉倫、黃又南面對來歷不明的死屍，被陳漢娜串：「睇你哋三個『廢J』，人肯定唔係你哋殺㗎啦？」三人齊聲回應：「係啊！」無奈默認廢J。（《死屍死時四十四》預告截圖）

《死屍死時四十四》一眾演員，得知電影未上正式上映已成為今年第18屆《大阪亞洲電影節》的開幕電影，心情相當興奮。主演毛舜筠說：「好開心！如果可以成部戲嘅演員同導演監製一齊出席就仲開心!」中基則表示：「套戲除咗好睇，仲要第一時間睇，希望下一步可以衝出亞洲」又南回應：「希望呢份開心同電影入面嘅訊息可以帶到更多地方。」

毛舜筠、Jennifer余香凝、黃又南亦主演《死屍死時四十四》。（電影劇照）

Jennifer則表示希能夠將這部香港特色、充滿歡樂的黑色喜劇帶給大阪的觀眾，希望感染到大阪的觀眾一齊笑，又理解到香港人的矛盾之處。導演何爵天將親卦大阪出席電影之世界首映，他表示：「多謝《大阪亞洲電影節》選了《死屍死時四十四》作為開幕電影，我感到非常榮幸，希望日本觀眾都會喜歡這部電影。《死屍死時四十四》是我的第二部作品，上畫時間和首部作品《正義迴廊》相隔不遠，但它們是不同風格和戲種的電影，對我來說是一個新嘗試，今次可以和另一班同樣實力超班的演員和主創人員合作，我自己都很有信心可以突破《正義迴廊》的成績。」

《正義迴廊》貴為應屆金像獎大熱，導演何爵天新作《死屍死時四十四》旋即安排於復活節檔期上映。（《死屍死時四十四》花絮照片）

（《死屍死時四十四》精彩劇照）

（《死屍死時四十四》精彩劇照）

（《死屍死時四十四》精彩劇照）