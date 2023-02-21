艾力寶雲槍擊案｜檢察官撤消重刑控罪　暫控過失殺人最多判18個月

荷里活金像級演員艾力寶雲（Alec Baldwin）於2021年10月拍攝電影《Rust》期間，在一場開槍戲份時因為道具手槍裝有實彈，而意外搶殺面前的女攝影師Halyna Hutchins。艾力寶雲與女槍械主管Hannah Gutierrez-Reed於上月31日正式被新墨西哥州聖達菲地方檢察官落案起訴，二人同時被控告過失殺人罪及槍械強化改裝罪，前者最高刑罰為判監18個月及罰款5000美元，後者最高刑罰則為監禁5年。

艾力寶雲上月被落案起訴過失殺人罪與槍械強化改裝罪，分別面對最高18個月及5年監禁，然而上周五檢察官宣布撤消第二項刑期較重的控罪。（Getty Images）

女槍械主管Hannah Gutierrez-Reed本來亦面臨與艾力寶雲一樣的兩項控罪，上周五同樣被撤消第二項刑罰較重的控罪。（IG圖片）

據外媒報道，聖達菲地方檢察官上週五（17日）正式下調艾力寶雲與女槍械主管的控罪，撤消刑罰較重的槍械強化改裝罪，而過失殺人罪則維持不變，意味艾力寶雲雖然免卻監禁5年的控罪，但若首項控罪成立，或要面臨18個月的監禁與5000美元罰款。對於控罪減免，槍械主管Gutierrez-Reed的律師對媒體表示歡迎：「為地方檢察官的決定鼓掌！在道德上是一個正確的決定，應記一功。」而艾力寶雲的代表律師則未公開回應控罪減免。

對於刑罰較重的控罪被減免，女槍械主管的律師表示歡迎，而艾力寶雲的律師則未有回應傳媒的查詢。（Getty Images）

本月初檢察官曾發布文件，列明原初的兩項控罪詳細內容，當中提及艾力寶雲與相關工作人員的魯莽行為，導致悲劇的發生，如艾力寶雲在學習如何操作道具槍械過程中，竟然分心與家人通電話，而女槍械主管亦違反協定，在拍攝期間離開現場，並在未足夠資歷下受聘，亦沒有充分做好安全檢查等。

艾力寶雲開槍撃斃女攝影指導Halyna Hutchins一事震驚全球。（IG圖片）

對於控罪，艾力寶雲曾經否認扣動道具手槍的扳機，意外全因手槍走火導致，然而檢察官引述調查報告時指出，該手槍在不扣動扳機的情況下無法開槍，而據現在拍攝的照片及影片可見，艾力寶雲在練習開槍期間，的確有扣動扳機的動作。因此，艾力寶雲被控告的首項過失殺人罪名，應難以下調或得到減免。