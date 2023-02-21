毒舌大狀︱創造歷史成首部破億港產片　黃子華：好似中六合彩頭獎

《毒舌大狀》自2023年1月21日大年三十開畫至今，上映32日屢破票房紀錄，成為現象級電影，電影於今天更為香港電影史創下歷史性一刻！截至今天2023年2月21日下午6時，《毒舌大狀》香港累積票房達$100,017,474，強勢衝破一億大關，再創票房新高，穩坐香港影史港產片No.1外，更成為香港史上首部破億港產片。有賴全港巿民的熱烈支持，買飛入場睇戲，才能夠共同為香港寫下歷史新一頁，同時感謝廣大巿民及電影觀眾的支持，希望香港電影業百花齊放。

《毒舌大狀》成為香港電影史上首部票房破1億元的電影作品，黃子華攜同一眾演員熱烈同賀！（電影公司提供）

由黃子華 、謝君豪 、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、栢天男（Adam）主演，林保怡、谷德昭特別演出及羅孝勇友情演出，《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫首部執導電影作品《毒舌大狀》，在香港票房上屢破紀錄，成為歷史上港片之冠，電影破億令導演及演員們相當興奮，拍下感言與大家分享。

主演《毒舌大狀》的黃子華首先感謝觀眾，坦言：似中了六合彩頭獎。（電影公司提供）

導演吳煒倫講到：「從來沒有想過一億，冇諗過票房會去到呢一個數，亦都冇估計到在這麼短時間之內。不過紀錄不是用來keep，而是要來打破的，我希望快點有下一部港產片打破我們的紀錄，繼續上！」黃子華先感謝觀眾們賜出一億，他說：「對我個人來說就好像撿到一張中頭獎的六合彩，甚至張飛不是自己買的，自己買或許覺得應份。感覺就似個天飄下來，飄在手上中獎一樣，又好像是去了火星般，還是要多謝大家賜給我們這麼奇妙的感覺。」

謝君豪說：「在香港電影的票房出現一個億字，其實以前真係諗都未諗過，電影要入戲院睇，即係等於舞台劇要入劇院睇一樣。」女主角Louise王丹妮說：「好犀利！好開心自己能夠在這個夢工場入面，能夠跟這麼多好演員一齊拍這部好電影。」飾演反派貴婦的Fish廖子妤亦說：「我而家係一億票房女星！」

王敏德：「衝破1億，我好榮幸，正！好多謝每一個觀眾！」阿Dee何啟華亦表示：「好榮幸能夠參與一部有一億票房的製作，好驚用盡運氣，希望未用完只是剛剛開始，我的粉絲可以改口大叫『支持何啟華一億』。」與何啟華拍檔的Renci楊偲泳則表示：「《毒舌大狀》過一億了！希望大家會繼續支持《毒舌大狀》，希望全世界觀眾都可以睇到《毒舌大狀》。」

而Adam栢天男亦指：「我非常之開心，不止為了我們這套電影，而是為了香港電影。」作為黃子華戲內外好友的林保怡則說：「一億一千萬的話就拍續集吧，加我戲我一定會來。」有份參演的谷德昭亦分享：「好多人寫很多影評，而家好多人都鍾意睇圖片，不太喜歡睇字，突然間令到這麼多人鍾意寫字感到很開心，大家繼續多看幾次寫多幾次影評。」