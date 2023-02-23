《飯戲攻心》原定係電視劇遭石沉大海　陳詠燊︰人物都是六人為主

電影《飯戲攻心》的舞台劇版現正公演中，編劇及導演陳詠燊（Sunny）在場刊的「編劇的話」中，便分享一個關於《飯戲攻心》的背後創作故事。原來這部電影創作之初是一部電視劇，並早在2020年3月13日，已寫起第一份分集大綱，只是後來遇上意想不到的遭遇，才成為大收$7,700萬的賣座電影。

《飯戲攻心》踏台版現己公演中。（圖片來源：香港藝術節）

《飯戲》曾被嫌棄

陳詠燊在文中提到，原先是想拍一個短篇劇集，但當大綱交到相關機構後便石沉大海。「跟著再拿到另外幾個不同的媒體上推銷，也被拒絕了。」以為從此不見天日，後來陳詠燊有機會遇到安樂電影公司的老闆江志強先生，對方問及有沒有適合的喜劇電影劇本。說明「電影」，當下Sunny都未打算拿出《飯戲攻心》來，但當一個又一個已創作好的喜劇劇本交到江生手上，又一個又一個被否定時，無可奈何之際，Sunny唯有將自己認為一點都不適合變成電影的《飯戲攻心》故事說出來。

就算拍成電影，《飯戲攻心》上畫期間都一波三折。(《飯戲攻心》劇照）

Sunny還記得當日的開場白更埋下暗示︰「這個故事，其實應該是電視劇來的……」斷想不到江老闆聽完之際很快便回了一句︰「這個可以。」結果就是在始料不及下成為一部大收$7,700萬的賣座電影。

陳詠燊︰「她讓我相信我確是創作了一個值得排除萬難，都要呈現到觀眾面前的故事。」（資料相片）

舞台版非電影賣座的延續

很多人以為《飯戲攻心》舞台劇是因為電影的大賣來成事，原來都不是，據Sunny憶述，電影受到疫情影響，連續多次14日的封戲院政策所致，《飯戲攻心》由賀歲片變成年貨責過年，但就在未前路未明之際，香港藝術節節目總監蘇國雲先生便問Sunny何有興趣將劇本改成舞台劇？「這就如在那個混沌日子中的強心針，她讓我相信我確是創作了一個值得排除萬難，都要呈現到觀眾面前的故事。」

就這經歷，陳詠燊回覆了《香港01》，表示原定的劇本是個6集的短篇劇集。「人物都是六人為主，沒有太大分別，劇集變電影都不算太大轉變，都是一些濃縮和情節上的取捨，所以無論故事在哪種媒體呈現都好，當中的戲劇矛盾才是最重要，所以就算改成舞台劇，戲中的戲劇矛盾位亦沒有改變。」