《斷網》郭富城中環大戰　親身一樓跳落街再慘被拖落竹棚

全新題材黑客動作犯罪電影《斷網》，定於3月9日上映，電影由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，金像獎三大影帝郭富城、林家棟和任達華坐陣，聯同譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒及湯怡等人主演。 電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城林家棟飾演網絡專才，任達華飾網絡安全調查科督察，與他們穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智鬥勇，展現非一般的警匪網絡戰，震撼觀眾眼球。今日發佈的三大影帝特輯可見，三位影帝難得同場飆戲，郭富城更搏命演出動作戲，險象環生！

電影雲集郭富城、林家棟、任達華三大影帝。（《斷網》劇照）

事實上《斷網》不單止講述網絡犯罪的電影、富有CG特效之餘，更是雲集飛車、爆破於一身的動作戲。城城在戲中飾演卓家俊，是一位網絡保安經理，負責設計防火牆，不過城城今次就跟飾演網絡保安公司行政總裁陳明志的林家棟形成對立面，二人更要挑戰在極狹窄的細劏房中進行高難度打鬥戲，此為其中一幕較難處理的戲份。城城和家棟同樣表示兩人早在《寒戰》中曾合作過，又會在休息時不停探討劇情、人物角色上的設計，務求為觀眾帶出更多驚喜。另外，飾演網絡安全及科技罪案調查科督察的任達華亦表示拍攝時非常流暢且愉快。

戲中加入竹棚，富香港特色。（《斷網》劇照）

戲中城城相當賣力演出，需要拍攝多類型的動作場面，又要在中環鬧市拍攝追逐戲，更慘被從樓梯強行拖下，即便存在高風險受傷的可能，城城仍堅持親身上陣，非常敬業。當中兩場令觀眾睇得心驚膽顫的動作戲於中環大館取景，更是大館在疫情之下首次開放給予電影拍攝，當時城城從一樓跳到地面，中間撞上了一個攤檔再跌下地面，再往外逃跑，對他來說並沒有一場是輕鬆便完成的簡單戲份。

就算一樓跳下去，郭富城都親身上陣。（《斷網》劇照）

城城演得相當搏命。（《斷網》劇照）

另外，電影團隊特意在大館中央擺設一個紅色竹支砌出來的棚架，希望在戲中留下一些香港特色標記。而城城為了躲避歹徒追捕，不惜攀上高處與其搏命，在竹棚之間穿插之餘更從頂處高速滑到地面，過程險象環生，片段亦可見城城每拍完一take都大汗淋漓。對此城城直言：「拍攝時被人扯住一隻腳往下拖跌下地面而受傷，的確拍到遍體鱗傷，不過現場工作人員都非常關心我即時問我『有冇事啊？』，不過我覺得拍出來的效果相當之好，所以由心感到值得，希望大家會喜歡。」