《蟻俠與黃蜂女量子狂熱》親解量子領域　「不止在次元內縮小」

Marvel Studios《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》為Marvel電影宇宙（MCU）第五階段揭開序幕，第一位強勢出擊的Marvel超級英雄—蟻俠迎戰比魁隆級數更強勁的全新大反派 – 征服者康，正邪對決激戰連場，製作規模和壯觀特技超越上集！《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》現正大銀幕熱映中。

量子領域之中最震撼的角色，絕對是最強大反派——征服者康。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照）

今集蟻俠一家將會深入量子領域，完整探索這個神秘空間，將量子領域的世界觀前所未有地曝光。量子領域是存在於多元宇宙中的「亞原子次元」，這不只是在我們存在的次元之間縮到最小，而是小得進入了一個全新的次元，內裡有自己的城市、文明、科技、社會、宗教和政治。要進入量子領域，只有三種方法：經過「量子隧道」、透過使用「彭氏粒子」、或直接成為精通秘術的奇異博士。而量子領域裡有各式稀奇古怪的角色和神秘事物，包括會浮的生物、黏狀球體生物、會讀心的生物、類人類 (Humanoids) 等。存在於量子領域之中最震撼的角色，絕對是最強大反派——征服者康！

片中「蟻俠」為大家解釋量子領域的空間無限大。（影片截圖）

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》的片尾有兩大重要彩蛋，都是圍繞最著全新登陸大銀幕的征服者康，為《Avengers: The Kang Dynasty》埋下伏線！第一個彩蛋可見來自不同宇宙、不同時間線，千千萬萬個分身的征服者康，各有不同造型和性格，正在召開「康議會」(Council of Kangs)。由於多元宇宙之中每個宇宙皆有一個征服者康，在各個康之間有時會互相合作，但也會爆發內戰。而在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》出現的征服者康的分身，正正就是被各個版本的自己內鬥期間被放逐至量子領域，因而密謀復仇！

今集有大量情節都在量子領域內發生。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照）

第二個彩蛋則是「征服者康」的分身回到1901年，以工業家兼發明家Victor Timely身份在台上演講，台下見到湯希丹斯頓 (Tom Hiddleston) 飾演的洛基 (Loki) 和奧雲韋遜 (Owen Wilson) 飾演的梅比斯 (Mobius)，相信是預告劇集《洛基》第二季的劇情發展。