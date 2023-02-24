風再起時︱「四大探長」藍剛堪稱風流才子　懂七國語言兼槍法神準

由翁子光執導，郭富城、梁朝偉主演的香港史詩式電影《風再起時》，經已正式上映。電影以五、六十年代隻手遮天的「四大探長」傳奇故事為題材，圍繞「四大探長」之首磊樂（藍本為呂樂）及與其平起平坐的探長南江（藍本為藍剛），側寫香港戰後數十年的民生。

香港史詩電影《風再起時》由翁子光執導，郭富城飾演磊樂、梁朝偉飾演南江。（《風再起時》電影宣傳照）

「四大探長」的傳奇故事自九十年代《跛豪》開始，多次被改編成為電影。相比呂樂，過往的香港電影作品較少刻畫藍剛的銀幕形象，李修賢曾於1991年以男主角之姿參演電影《四大探長》，飾演影射藍剛的角色陸剛；而向華強則三度於《五億探長雷洛傳II之父子情仇》、《藍江傳之反飛組風雲》及《廟街十二少》飾演以藍剛作為藍本的角色，更憑《藍江傳》提名「第12屆香港電影金像獎」最佳男主角。

由郭富城、梁朝偉主演的電影《風再起時》已於2月17日正式在香港上映。（電影海報）

同為「四大探長」之一，被稱為「無頭」的藍剛與呂樂同年，1920年生於香港。有指藍剛的祖父為洋行辦任買辦，父親畢業於拔萃男書院，並於律師行擔任師爺。藍剛畢業於香港島傳統名校聖約瑟書院，1944年加入皇家香港警察，在警隊中比呂樂晚輩。有指藍剛幼承廷訓而且極具語言天份，精曉英語、法語、西班牙語等七國語言。

梁朝偉於《風再起時》飾演影射藍剛的南江探長，與原型人物一樣，能操流利英語，與外籍上司溝通。（《風再起時》電影劇照）

藍剛個性幽默，在黑白兩道人緣極好，甚受歡迎。有指他為人善忘，而且言語、肢體動作相當滑稽，喜愛捉弄人，所以被稱為「無頭」，意即無厘頭。藍剛同時亦為一位勤快、上進的警員，升職速度奇快，有指他槍法極佳，在警隊內部有「神槍手」的稱號。

《風再起時》亦取藍剛槍法神準的傳聞，讓梁朝偉得到不少動作槍戰場面的發揮。（《風再起時》預告截圖）

1958年，香港九龍巴士公司總經理雷瑞德被李卓為首的匪途脅持，李卓被稱為「雙槍虎將」擅使雙槍、槍法不俗。營救雷瑞德的行動中，藍剛雖為普通警員，但仍自告奮勇參與行動，有傳藍剛為免與李卓發生槍戰，勸李卓棄械投降，並承諾向法官求情、在刑滿後讓他經營字花檔，令行動在毫無人命傷亡下了結，而數年後藍剛亦履行承諾，因此被認為甚具義氣。

《風再起時》由梁朝偉飾演影射外型俊朗的藍剛探長一角，異常適合。（《風再起時》預告截圖）

在警界叱咤風雲、權傾一時的藍剛，外型更非常俊朗，有傳私下十分風流，除了擁有一妻四妾，在外亦不時拈花惹草，經常徹夜不歸家，妻子因此屢次到警署尋人。