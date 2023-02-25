特效員工爆料Marvel偏心《黑豹２》　《蟻俠３》特技似嘔吐物

漫威宇宙去到第五階段，由《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）揭開序幕。不過外媒《Vulture》日前就刊登多位自稱特效從業人員的匿名爆料，力斥《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》與《黑豹 2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）兩片後製時間重疊，而公司取態是力谷「黑豹」而對「蟻俠」放軟手腳。

今集大部戲劇情都在量子領域發生，有大量後製要做。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照）

員工爆料Marvel大細超，只重視《黑豹2：瓦干達萬歲》。(《黑豹》電影劇照）

內容指特效員工抱怨，兩部電影的後製人力嚴重不足，但Marvel就堅持要要在一個十分緊迫的期限內完成，更令員工憤怒是漫威對成品諸多挑剔，反覆修改，導致員工不得不超時趕工。匿名人士更指Marvel對兩片的重視度有明顯分別，將最好的資源都留給《黑豹2》，這使得《蟻俠3》製作得過且過，團隊更只好以掩眼法製作，務求達到交貨期限。還叫大家留意《蟻俠3》的特技，其實很粗糙，「整個畫面就如一堆嘔吐物。」

工作人員直接叫人細心看片中的特技，好些場面如「嘔吐物」般。（《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》劇照）

爆料人士更指《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》導演Peyton Reed，根本不太清楚要拍甚麼，多次要團隊無中生有，製作整段動作戲，而不是由劇組事先拍好素材給他們後製。最後爆料人士更稱Marvel有太多項目同時進行，繼續如此製作下去，每部作品的成特只會下滑，以此警剔公司。