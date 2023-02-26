毒舌大狀︱王丹妮找數着迷你裙曬逆天長腿　承諾票房更高將會加碼

香港賀歲電影《毒舌大狀》自大年三十上映至今，本地票房於上映第32日衝破1億港元大關，成為香港電影史上首部票房過億港產片作品，受歡迎程度史無前例。在《毒舌大狀》上映前，女主角王丹妮與廖子妤曾於宣傳活動上承諾，票房每100萬便曬1cm長腿，並分開雙腿計算，更預告ERROR成員阿Dee何啟華將會除褲派福利。

《毒舌大狀》女主角廖子妤、王丹妮早於電影上映前的宣傳活動上，已預告阿Dee何啟華將會除褲派福利，而他們亦會大曬長腿，由腳眼起計每100萬上升1cm。（葉志明 攝）

而早前於《毒舌大狀》千人慶功宴上，阿Dee已跳「脫褲舞」成找數真漢子，兼且有謝君豪唱粵曲贈慶，到了票房過億，王丹妮亦兌現承諾，於社交媒體上載短裙黑白照，優雅曬長腿，並「加碼」表示：「條數繼續上下次着泳褲」。而同樣承諾派長腿福利的廖子妤，近日忙於演出《飯戲攻心踏台版》舞台劇，未知完成連串演出後會否跟隨王丹妮「找數」。

王丹妮在社交媒體上載一輯黑白照片，身穿超迷你裙，大曬逆天長腿。（王丹妮IG圖片）

王丹妮作為名模，不論比例與身高均非常標準，更擁有一雙令人稱羨的長腿。（王丹妮IG圖片）

王丹妮表示自己罕有穿上迷你裙。（王丹妮IG圖片）

相信《毒舌大狀》與王丹妮的粉絲均會對福利照感到滿意。（王丹妮IG圖片）

王丹妮的找數圖集在社交媒體發布後，短短1小時已獲近2000人讚好，亦有不少圈中好友留言稱羨，同樣有份演出《毒舌大狀》的Renci楊偲泳留言：「數已找」表示支持、《流水落花》女主角鄭秀文亦激讚：「有Long Leg真好。」而不少粉絲亦留言表示收貨，並期待王丹妮下一次能夠分享泳褲造型照的福利。

王丹妮於社交媒體上表示自己找回千人宴上的福利，拍攝相片時亦特意穿着超迷你裙，並承諾如果《毒舌大狀》的票房數字繼續上升，下次會派發穿着泳褲的照片福利。（王丹妮IG截圖）

王丹妮上載《毒舌大狀》的找數福利後，吸引有份參演的Renci楊偲泳與《流水落花》女主角鄭秀文留言支持並稱羨。（王丹妮IG截圖）

在長腿福利照以外，王丹妮的圖輯中亦有不少高雅姿勢造型照。（王丹妮IG圖片）

在長腿福利照以外，王丹妮的圖輯中亦有不少高雅姿勢造型照。（王丹妮IG圖片）

在長腿福利照以外，王丹妮的圖輯中亦有不少高雅姿勢造型照。（王丹妮IG圖片）