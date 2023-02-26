毒舌大狀︱王丹妮找數着迷你裙曬逆天長腿 承諾票房更高將會加碼
撰文：莫匡堯
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香港賀歲電影《毒舌大狀》自大年三十上映至今，本地票房於上映第32日衝破1億港元大關，成為香港電影史上首部票房過億港產片作品，受歡迎程度史無前例。在《毒舌大狀》上映前，女主角王丹妮與廖子妤曾於宣傳活動上承諾，票房每100萬便曬1cm長腿，並分開雙腿計算，更預告ERROR成員阿Dee何啟華將會除褲派福利。
而早前於《毒舌大狀》千人慶功宴上，阿Dee已跳「脫褲舞」成找數真漢子，兼且有謝君豪唱粵曲贈慶，到了票房過億，王丹妮亦兌現承諾，於社交媒體上載短裙黑白照，優雅曬長腿，並「加碼」表示：「條數繼續上下次着泳褲」。而同樣承諾派長腿福利的廖子妤，近日忙於演出《飯戲攻心踏台版》舞台劇，未知完成連串演出後會否跟隨王丹妮「找數」。
王丹妮的找數圖集在社交媒體發布後，短短1小時已獲近2000人讚好，亦有不少圈中好友留言稱羨，同樣有份演出《毒舌大狀》的Renci楊偲泳留言：「數已找」表示支持、《流水落花》女主角鄭秀文亦激讚：「有Long Leg真好。」而不少粉絲亦留言表示收貨，並期待王丹妮下一次能夠分享泳褲造型照的福利。