海邊電影院︱金像大師最絢麗作品　盤點7部Roger Deakins掌鏡作品

《海邊電影院》（Empire of Light）由金像大導演森曼達斯（Sam Mendes）執導，在名作《1917：逆戰救兵》（1917）與《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）後，風格回歸文藝電影，以八十年代英國小鎮一家電影院為背景，譜寫一段對電影的情書。

《海邊電影院》將於3月2日正式在香港上映。（《海邊電影院》電影海報）

電影除了雲集金像影帝哥連費夫（Colin Firth）及金像影后奧莉花高雯（Olivia Colman）外，更由兩度得獎、十六次提名的金像攝影大師羅渣戴健士（Roger Deakins）親自掌鏡，以靜態鏡頭帶領觀眾來到英國肯特郡，細味小鎮與電影院之中的浪漫。

羅渣戴健士曾經十六次獲得奧斯卡最佳攝影提名，更兩度獲獎。（imdb）

羅渣戴健士曾經於外媒訪問中分享自己步入電影之路，他表示：「我開始時的夢想是成為畫家，就像所有人一樣不知道自己其實想做甚麼，然後我為了逃避工作而讀大學，從而令我遇上了攝影……而當英國國家電影學院在倫敦開辦時，我便覺得自己應該考慮一下拍紀錄片，後來事情接連發生，造就了今天的我。」

羅渣戴健士在就讀大學期間接觸攝影，並逐步成為電影攝影師。（imdb）

由攝影到電影，羅渣戴健士的鏡頭總帶着一抹詩意，不僅文藝作品，連同動作、懸疑、科幻亦極講究構圖與光影運用。以下將為大家盤點七部由羅渣戴健士掌鏡作品，熱愛攝影與電影美學的讀者絕對不容錯過！

拍攝《新鐵金剛：智破天凶城》期間的羅渣戴健士（右）。（imdb）

《1917逆戰救兵》（1917）

+ 5

《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）

+ 4

《毒裁者》（Sicario）

+ 4

《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）

+ 3

《二百萬奪命奇案》（No Country for Old Men）

+ 1

《平頭日記》（Jarhead）

《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）