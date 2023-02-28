流水落花︱鄭秀文咬崩牙出席首映　「崩得幾厲害個位好明顯」

香港電影《流水落花》由賈勝楓首次執導，鄭秀文（Sammi）、陸駿光與談善言主演，電影以寄養家庭為主題，講述七位離別原生家庭的兒童，經過社工的安排，先後在十三年裡到天美姨姨（Sammi 飾）與彬叔叔（陸駿光 飾）家中暫住。

鄭秀文（Sammi）攜同陸駿光、談善言、導演賈勝楓及七位小演員，一同出席《流水落花》首映禮。（陳順禎 攝）

今日（27日）鄭秀文攜同陸駿光、談善與導演賈勝楓一同出席《流水落花》慈善首映禮，並與七位戲中小演員首度同場。鄭秀文到場時接受訪問期間未有摘下口罩，Sammi透露：「今朝有個小意外崩咗隻牙，係我食硬嘢食崩咗。（嚴重嗎？）崩得都幾厲害，同埋個位好明顯。咬崩嗰下驚啊！碎裂咗。」被問及老公許志安有沒有取笑崩牙事件，Sammi笑指：「全家都笑啦！連隻貓都匿埋笑呀！」

鄭秀文「負傷」出席《流水落花》首映禮，笑言進食「硬嘢」期間咬崩牙。（陳順禎 攝）

對於接下來將會開演唱會，Sammi表示未會影響唱功，然而：「心理質素會有少少（影響）。同埋因為我鍾意食啲咯咯聲嘅嘢，而家唔敢食喇，好返咪再食過囉！」鄭秀文在訪問期間未有透露哪一隻牙被咬崩，亦未透露當時正在進食的食物。

鄭秀文與陸駿光、談善言等在《流水落花》首映禮上接受訪問期間，一直未有摘下口罩。（陳順禎 攝）

「負傷上陣」接受訪問的亦包括在戲中飾演社工的談善言，她在訪問中透露早前的腳傷尚未完全康復：「未好返晒。（繼續拍到《打天下2》？）文戲可以嘅，動作嘅部分要再考慮。佢哋去日本取景嘅時候我啱啱做完手術，經理人唔畀我去，所以佢哋冇預我就出咗發！」

除了鄭秀文「負傷上陣」到《流水落花》首映禮，還包括腳傷未癒的談善言。（陳順禎 攝）

首次齊集七位兒童演員出席宣傳活動，鄭秀文笑指拍攝已經完成若干時日：「大過咗晒啦，有少少唔認得添喇！」同樣與一眾小演員戲份其多的陸駿光亦笑指：「佢哋都要返學，謝票期間有陸續見過，大個仔晒啦，有一個仲變埋韓星添！」Sammi亦笑指：「我怕佢哋太熱愛做戲唔返學咋！」