流水落花︱導演賈勝楓期待自我突破　羨慕隨時開戲︰我都要勤力啲

香港電影《流水落花》由賈勝楓首次執導，鄭秀文（Sammi）、陸駿光與談善言主演，電影以寄養家庭為主題，講述七位離別原生家庭的兒童，經過社工的安排，先後在十三年裡到天美姨姨（Sammi 飾）與彬叔叔（陸駿光 飾）家中暫住。

鄭秀文（Sammi）攜同陸駿光、談善言、導演賈勝楓（後排左二）與妻子兼編劇羅金翡（前排左一）及七位小演員，一同出席《流水落花》首映禮。（陳順禎 攝）

導演賈勝楓在首映禮上接受《香港01》訪問，提及一眾新銳導演百花齊放的盛世及未來的展望，亦對與香港電影不同崗位的業者合作的期待。

《流水落花》導演賈勝楓（左一）與鄭秀文、陸駿光及談善言等一眾主演，在電影首映禮前會見傳媒並接受訪問。（陳順禎 攝）

在政府電影發展基金的首部劇情片計劃下，本年有不少新晉導演獲得資助，得到拍攝首部執導作品的機會，賈勝楓的《流水落花》正是其中一部。賈導演在訪問中特別提及此前鮮浪潮計劃的重要性：「其實好多新導演都係鮮浪潮出身嘅，因為鮮浪潮最特別嘅係佢係一個準電影級嘅製作模式，雖然佢預算唔係好多，但係由寫劇本開始到去推銷評審、入圍、製作、競爭獎項，其實都係好準電影級嘅製作（模式）。以短片嚟講，佢都畀咗一個電影經驗嘅製作畀我哋，雖然規模細，但係我哋會有一個concept（槪念）電影係咩一回事。」

《流水落花》導演賈勝楓於電影首映禮接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

賈勝楓的《流水落花》以寄養家庭為主題，當中不離對家庭關係、親情的刻劃，在賈導演過去的短片《飛往父親的鳥》、《雞蛋仔》中亦見同類主題。賈導演表示未來希望探索發掘更廣闊的新類型：「如果有再之後嘅電影製作，我希望會唔同啲。我希望可以做一部離生活遠一啲嘅電影。因為我之前嘅短片，我呢一部（《流水落花》）都係比較生活化、家庭倫理嘅戲，有下次嘅機會可能唔會同啲。」

《流水落花》與賈勝楓此前執導的兩部短片一樣，以家庭倫理作為主題，風格偏向寫實。（《流水落花》電影劇照）

去年不少新晉導演在首部執導作品上映前，已經開拍第二部導演作，賈勝楓笑指相當羨慕：「其實好慚愧咁講，我都未計劃。因為我都好羨慕啲導演或者編劇，手頭上揸住四五個劇本，隨時可以攞到出嚟，我都覺得『唉！我都要勤力啲！』但係我暫時未有細節上嘅計劃囉。」

賈勝楓導演自言在《流水落花》後，暫時未有下一部銳意執導的電影劇本，坦言羨慕有幾部劇本在手的導演或編劇。（陳順禎 攝）

在鮮浪潮出身的導演外，近年亦有不少在電影業中默默耕耘多年，曾擔任不同崗位的電影業者開拍自己執導的作品。賈勝楓表示自己的道路有所不同，亦對自己的專長感到自信：「我諗我唔係一個技術出身嘅人，或者一個『紅褲子』出身嘅人，我諗我冇乜其他技術嘅。要我揸機、做美術、服裝，我諗我真係完全唔識……其實唔係完全唔識，但係我嘅技術一定未去到幫我做嘅攝影指導、美術指導佢哋嘅級數囉，所以如果我仲有機會，我都會做返導演或者編劇呢一個角色。我諗呢兩個係我有能力、有信心做得好嘅崗位。」對於與同業合作交流，賈勝楓亦開放地表示歡迎：「我唔介意寫一部戲畀另一位導演拍，不過如果我自己做導演，我一定要自己寫嘅，我起碼要係其中一個編劇囉。」

賈勝楓導演在訪問中透露，不介意為其他導演撰寫劇本，然而自己執導的作品，他一定要參與編劇的工作。（陳順禎 攝）

一眾新晉導演不論取材及風格均有各人的特色，造就了近年的百花齊放，賈勝楓表示現象正展現電影獨有、罕有的生命力：「一定會唔一樣嘅。因為導演呢樣嘢好講自己經歷嘅，唔單止你有冇做過電影行業裡面嘅其他崗位，包括你曾經讀書、係唔係讀電影、或者唔係讀電影，你成條路係點走過嚟，其實都會影響一個導演嘅唔同風格囉。所以我覺得一定會好唔同，我會同其他導演好唔同，其他導演會同我好唔同，但係呢樣唔同，正正就係電影寶貴。」

著名美術指導文念中，為《流水落花》進行服裝造型設計，亦於電影首映禮上現身。（陳順禎 攝）

著名美術指導張叔平，為《流水落花》擔任剪接工作，亦有出席電影首映禮。（陳順禎 攝）

近年不少資深導演與電影業者積極提攜新晉導演，亦衍生不少合作切磋的機會，賈勝楓認為他期待合作的不局限於導演，亦包括電影業其他崗位的資深工作者：「我都好希望同好多無論係資深嘅導演、監製，甚至唔係導演監製都好，只要佢喺電影界有好資深嘅資歷，我都想跟佢學嘢。因為唔同嘅崗位，佢都可以畀導演一啲唔同嘅養份。例如今次有份幫我剪接嘅張叔平，其實佢都唔係做導演嘅，佢係做美術嘅，但係我同佢交流嘅過程其實學到好多嘢，學到唔係美術喎，係導演方面或者編劇、剪接方面嘅嘢。」