《斷網》2000萬CG製作網絡森林　暗黑版郭富城十足「電魔」上身

黑客動作犯罪電影《斷網》，由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，三大影帝郭富城、林家棟和任達華主演，電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城林家棟飾演網絡專才，互相角力鬥智鬥勇。在製作特輯中，劇組落重本花2000萬港元，於南生圍取景製作大型CG網絡世界，建造網絡森林。（電影將於3月9日上映）

拍攝團隊在南生圍真的森林中取景，用來扮作網絡森林，將實景和虛擬效果結合在一起。（《斷網》劇照）

林家棟表示戲內的元素相當豐富，暗網令人感到非常震撼，令到大家都會關注我們會如何去演繹整個網絡世界，更是導演的新嘗試。至於郭當城也對這個全新概念感興趣：「當我們打開一個信息就會進入到網絡世界，兩邊交錯替換來演繹是件相當新鮮的事。」

樹林設有不少道具，營造網絡世界。（《斷網》劇照）

由於要讓觀眾簡單地分辦出戲中人物所身處的環境，例如：現實、網絡世界以及非一般人會瀏覽的暗網，電影團隊特意在視覺效果上加添一些配置，令觀眾更易投入。美術總監文念中指：「特意讓演員們戴上一種透明反光的面具，在面具上再加入一些數碼元素，可以加強了數碼世界的感覺。」另外更講到拍攝團隊在南生圍真的森林中取景，用來扮作網絡森林，將實景和虛擬效果結合在一起，讓呈現出來的效果更超現實。

暗網中的城城，十足「電魔」一樣。（《斷網》劇照）

在《蜘蛛俠2：決戰電魔》中的電魔，造型跟《斷網》中的郭富城有點相似。（《蜘蛛俠2：決戰電魔》劇照）

從製作特輯中可見，飾演網絡專才的郭富城游走到危機四伏的暗網之中，而城城的暗網虛擬身份造型亦神秘曝光！郭富城戴著超現實反光面具，穿上發光的有帽黑衣，非常有神秘感。畫面上又只得黑和白光，充分利用光與影表達陰暗的效果以及暗網的陰森，對於自己的暗網造型，郭富城說：「就像一個發光的物體，像一條電線在裏面擺動的一個能量。」