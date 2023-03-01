《掃毒3︰人在天涯》暑期上映　劉青雲郭富城古天樂三影帝首聯手

電影《掃毒》系列第3集，《掃毒3：人在天涯》3月1日公開全新電影海報，並正式宣布將於暑期檔上映。電影《掃毒3：人在天涯》在劇情和人物上與前兩部並無直接聯繫，演員同製作上再度升級，除了重心人物古天樂，《掃毒1》劉青雲強勢回歸，另更邀請影帝郭富城重磅加盟， 三位影帝首次同台較量。

三人因一次意外成為生死之交，情同手足。（《掃毒3︰人在天涯》劇照）

《掃毒3：人在天涯》 題材故事依然圍繞著緝毒員警與毒梟及其團夥的生死對決展開：毒梟康素差（劉青雲 飾）一直帶著手下張建行（郭富城 飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂 飾）也因一次意外與兩人成生死之交，三人情同手足。 康素差在香港的販毒生意被警方調查後，帶團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。

最新海報中可見，三人身處金三角街頭，郭富城神色兇狠持槍直抵劉青雲額心。（《掃毒3︰人在天涯》海報）

今次故事發生地設於泰國、緬甸、老撾交接的「金三角」地帶，也將進一步關注困境中的人性掙扎，探討善惡正邪的邊界。在最新海報中可見，三人身處金三角街頭，郭富城兇狠地持槍直抵劉青雲額心，但劉青雲面無懼色並與其怒目相視，直接用手緊握槍管。 而古天樂站在兩人之間，神色凝重舉槍瞄準劉青雲，劍拔弩張的氛圍一觸即發。 據悉，此次是古天樂、郭富城、劉青雲三位重磅級影帝首度同台合作，觀眾期待三位將貢獻出怎樣精彩的「影帝級名場面」。

由寰宇娛樂出品的《掃毒》系列電影，作為香港電影經典糸列之一，具有強大的市場號召力，《掃毒1》共獲各大電影頒獎禮19項獎項及提名，《掃毒2》更拿下13.12億票房，一舉打破當年中國影史港片票房紀錄。 時隔4年後，邱禮濤導演繼《掃毒2》《拆彈專家2》後，攜《掃毒3 ：人在天涯》強勢回歸，從製作、場面、陣容、故事等全方位升級。 據悉，該片投資近3億，在西雙版納、汕尾、香港等多地取景，並斥鉅資搭建近5萬平米的金三角毒寨進行拍攝，除了三位影帝，演員方面還有泰籍華人女演員楊采鈺，羅嘉良、謝君豪、方中信、陳國邦、洪天明、劉浩龍、蘇宸褕（灰熊）、丘占輝、林雪等主演，將於今年暑期上映。