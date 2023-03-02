流水落花｜兩大「超齡」童星勁搶鏡　曾睿彤參演過姜濤MV

今日（2日）上映的《流水落花》被視為鄭秀文（Sammi）劍指金像獎影后之作，其實除了Sammi演出夠動人外，幾位飾演寄養兒童的小演員亦相當搶鏡，今次為大家介紹其中兩位「超齡」演出的演員。

曾睿彤最近成為Edan新歌《LOVERSE》的MV女主角。（影片截圖）

《流水落花》一共有7位寄養兒童住進Sammi家人，他們之間的互動為整齣戲的軸心，其中飾演兩姊弟中的姐姐「家希」，是舞蹈員出身的曾睿彤（Maya），有留意MIRROR成員MV的觀眾，相信會認得Maya曾參演姜濤的《作品的說話》MV，早前更成為呂爵安（Edan）新作《LOVERSE》的MV女主角。

曾睿彤是舞蹈高手。（IG圖片）

更多曾睿彤靚相

+ 2

Maya舞蹈天份相當高，曾奪得香港兆基創意書院的「鵬程創意奬學金」，之後入讚演藝學院主修現代舞，早在2019年已演出陳奕迅的《致明日的舞》MV，此外亦有參演港台節目及微電影，今次進軍大銀幕，相信前途無可限量！

戲中劉朝健跟Sammi的互動相當溫馨。（劇照）

另一位「超齡」童星為尼日利亞與香港混血兒劉朝健，飾演最後一位入住Sammi家的「仲恆」，戲中年齡設定為17歲，但現實中的他已經27歲。劉朝健於香港土生土長，本身是小有名氣的YouTuber，2018年曾參演電影《大師兄》，亦為ViuTV、港名及有線電影主持節目。