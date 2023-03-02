曼達洛人︱第三季首集西部牛仔味極濃　孖古古重返曼達洛族發源地

《星球大戰》（Star Wars）原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第三季已於3月1日上線Disney+串流平台啟播，第三季將會推出八集，每逢星期三更新。第三季首集，曼達洛人Din Djarin繼承第二季及《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）劇情，從絕地武士天行者大師（Luke Skywalker）手上接回Baby Yoda古古（Grogu）後，再次展開邊緣星系的冒險，繼續開拓捍戰民族曼特洛人的故事。



以下內容將含有《曼達洛人》第三季首集劇透，未收看的觀眾慎入！

Din Djarin孖住萌爆古古在《曼達洛人》第三季重新上路，以民族發源地曼達洛星球為目的地。（《曼達洛人》劇集劇照）

西部味道極濃！

《星球大戰》系列作品在科幻的包裝下，一直融入大量西方與亞洲電影類型，包括賽車、艦艇戰爭及日本武士電影等類型元素，相比以絕地武士為主軸的電影作品，《曼達洛人》等外傳劇集作品更具西部特色，不論角色的戰鬥、賞金獵人制度、部落與城市結構等，處處具有西部片的影子。

《曼達洛人》劇集有別《星球大戰》以武士為主軸，劇情設定極具西部氣息。（《曼達洛人》劇集劇照）

Din Djarin在第三季首集回到好友Greef Karga駐足的Nevarro星球，看見昔日賞金獵人聚集、烏煙瘴氣的港口在好友擔任總督後變得井井有條。Greef Karga為Din Djarin推薦一條財路，希望他成為當地的治安官，期間他們遇到昔日流連的海盜前來搗亂，Greef Karga一槍將海盜手中的激光槍打走之餘，更聯手Din Djarin在對峙中連環射殺四名海盜成員，手法似足經典西部片，猶如奇連依士活（Clint Eastwood）上身，西部味極濃、令觀眾眼前一亮。

《曼達洛人》的對峙場面，極具西部牛仔特色。（《曼達洛人》劇集截圖）

Din Djarin在第三季首集出手連環射殺幾名海盜，似足奇連依士活上身。（《曼達洛人》劇集截圖）

曼達洛族進一步分裂

Din Djarin婉拒好友的提出、離開Nevarro星球後，來到擁有曼達洛族長血統的女首領Bo-Katan Kryze的城堡。Din Djarin在第二季末，擊敗帝國軍軍閥Moff Gideon，並從他手上贏得象徵曼達洛首領的黑劍，雖然Din Djarin尚在掌握黑劍的用法，亦無意成為曼達洛人的首領，但原首領Bo-Katan Kryze旗下的曼達洛人卻因此而四散，重新成為賞金獵人與僱傭兵，變相令原本衰落的曼達洛人進一步分裂。

Din Djarin在《曼達洛人》第二季，與帝國軍軍閥Moff Gideon決鬥，並贏得他手上象徵曼達洛人首領的黑劍。（《曼達洛人》劇集劇照）

Din Djarin在第三季首集到訪曼達洛人女首領的城堡，但她旗下的曼達洛重兵已經四散。（《曼達洛人》劇集劇照）

曼達洛星的奧秘

Din Djarin來自傳統的曼達洛派系，因為曾經在古古面前違背誓言、脫下頭盔以真面目示人，被派系逐出曼達洛族，為了贖罪，Din Djarin需要浸在曼達洛星礦洞中的泉水中，才能重新被承認為曼達洛人。Din Djarin偶然在一位旅行家手中得到一塊來自曼達洛星的文物碎片，知道曼達洛星未有如傳聞一樣因為戰爭而毒物滿佈，星球表面只是被晶體化。於是Din Djarin決定出發前往曼達洛星，而除了回復身份外，Din Djarin重新開發曼達洛星，或許會成為重振曼達洛人繁榮與輝煌的契機。