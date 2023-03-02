殺神John Wick｜甄子丹批評CNN、BBC偏頗：只報導中國負面故事

《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4／捍衛任務4）將於本月尾上映，「宇宙最強」甄子丹加盟飾演首人殺手，與奇洛李維斯（Keanu Reeves）展開對決。

他最近接受外媒訪問宣傳電影時，大讚中國發展一日千里：「中國以外嘅人唔會知道，除非佢哋身處當地，係現代化，我到過世界上很多國家，拍馬都追唔上，高速公路、建築、生活上嘅便利都好進步」。甄子丹批評西方媒體集中報導中國的負面故事：「BBC、CNN，佢哋永遠唔會提及真實一面」。

曾參演《俠盜一號：星球大戰外傳》等大製作的甄子丹，拒絕了好些荷里活片約。（劇照）

甄子丹可謂近十年荷里活最炙手可熱的華人影星，他表示收到的荷里活電影邀約多不勝數，曾拒絕參演《轟天猛將》（Expendables）及超級英雄電影《水行俠》（Aquaman），是因為現在他揀戲會考慮到角色是否太普通、有否尊重中國文化，更重要的是能否讓他發揮創意，他寧願陪伴家人而拒絕這兩部大製作，直言：「唔值得我花時間」。

甄子丹主動要求為《殺神John Wick 4》的角色改名及造型。（劇照）

今次參演《殺神John Wick 4》，甄子丹表示有發揮創意的空間，他的角色本來叫「Shang」或「Chang」，他認為是太典型西方人認知的中文名字：「點解一定要改呢類名？點解唔可以有個正常啲嘅名？點解要咁平平無奇？連套衫都係唐裝咁悶，《John Wick》入面人人都應該好有型，最後甄子丹的角色改名為「Caine」、著西裝戴黑超。