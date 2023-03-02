迪士尼真人版《小飛俠》仙子造型曝光　　起用非裔演員爭議不斷

繼《小美人魚》（The Little Mermaid）後，迪士尼再度以經典童話卡通片為藍本，拍攝真人版電影《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan and Wendy），預告將於4月28日於Disney+串流平台上獨家上線。

迪士尼真人版電影《小飛俠與溫蒂》將於4月28日獨家於串流平台Disney+上線。（電影公司提供）

《小飛俠與溫蒂》的真人版電影上映的消息公布後，旋即在網絡上引發外國網民激烈討論，事關電影由阿歷山大莫隆尼（Alexander Molony）、星二代艾菲安德琛（Ever Anderson）及祖迪羅（Jude Law）分別飾演Peter Pan、Wendy及鐵鈎船長外，小飛俠身邊的奇妙仙子（Tinker Bell）由非裔女演員雅菈莎希迪（Yara Shahidi）飾演，一反仙子一角的傳統形象，令外國網民認為迪士尼過度「政治正確」，在小美人魚由非裔女演員Halle Bailey飾演後，再次引起同類爭論。

外國網民的焦點卻落在女配角奇妙仙子身上，因為該角色原本設定位白人，卻由非裔女演員雅菈莎希迪（Yara Shahidi）飾演。（《小飛俠與溫蒂》電影劇照）

由迪士尼於1953年製作的動畫《小飛俠》中，奇妙仙子Tinker Bell的經典形象。（《小飛俠》動畫劇照）

年僅22歲的雅菈莎希迪，過去活躍於電視框中，代表作包括處境喜劇《Black-ish》及《Grown-ish》，名氣相對集中於非裔美國人之間。有外國網民在社交媒體上表示：「有別於給予機會有色人種（poc）拍攝屬於自己的電影或採用有色人種演員拍攝新電影作品，他們基於某些原因決定將白人角色變成黑人，然後自以為受及支持每一種人……這非常奇怪，除了《青蛙王子》之後其實沒有其他例子。」

非裔女演員雅菈莎希迪過去活躍於電視框，名氣較集中於非裔美國人觀眾之間。（《Grown-ish》劇集劇照）

似乎外國網民傾向認為迪士尼應該為非裔演員拍攝原創故事，再採用非裔演員飾演，相比由非裔演員飾演原本為白人的角色來得更合理與適當。而迪士尼近年亦曾製作《靈魂奇遇記》（Soul）、《The Proud Family》等不少以非裔角色為主角的動畫作品，製作出色之餘亦廣受觀眾歡迎，相信外國觀眾會傾向讚成迪士尼拍攝以上動畫的真人版電影作品，而不是企圖以非裔女演員雅菈莎希迪飾演奇妙仙子一角，蒙混過關。