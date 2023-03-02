《衝鋒》尖沙咀實景上演槍戰爆破　方中信呂良偉安志杰巔峰對決

由英皇電影出品，吳家偉執導，方中信、呂良偉、安志杰、錢嘉樂、張繼聰、陳家樂、陳國邦、沈震軒、張文傑、馬思惠等一眾實力演員主演的動作警匪犯罪猛片《衝鋒》，今日發布「永不言退」製作特輯及一系列現場圖片，正式宣布影片殺青，並向觀眾揭秘了電影拍攝過程中不為人知的幕後故事。電影別具匠心地將故事的焦點匯聚於香港衝鋒隊，久違的題材、激烈的動作，一場蓄謀已久的連環暴力劫案背後的正邪巔峰對決，一觸即發！

動作警匪電影《衝鋒》由方中信、呂良偉、安志杰、錢嘉樂、張繼聰及陳家樂等主演，日前電影宣布殺青。（電影公司提供）

敢想敢為 尖沙咀實景槍戰爆破場面震撼

電影《衝鋒》講述了一個張力十足的故事。衝鋒隊組長鄭志斌（方中信 飾）帶領組員全力偵查轟動全城的珠寶店連環械劫案，赫然發現悍匪頭目阮卓龍（張繼聰 飾）與阮卓武（安志杰 飾）竟然是多年前另一單重型劫案的在逃要犯！悍匪兄弟幫不斷向警方作出挑釁，步步進逼令衝鋒隊隊員張家和（陳家樂 飾）逐漸失控，宿命般的四人在不斷交鋒中，揭開了背後塵封已久的秘密……

《衝鋒》於尖沙咀實景拍攝槍戰戲份，上演珠寶店連環械劫案。（電影公司提供）

為了最逼真地展現電影中悍匪蓄意挑釁警方的連環劫案，以及正邪雙方宿命糾葛、勢不兩立的極致對決，導演吳家偉敢想敢為，大膽選擇在尖沙咀實景拍攝場面震撼的大型槍戰爆破戲份。此次發布的「永不言退」製作特輯，便向觀眾展示了這場空前大戰的實際拍攝情況。在狹長的街巷中，《衝鋒》劇組高效高質完成了20多個動作鏡頭，並實景爆破了多達20部車輛，場面令人驚嘆！而方中信、安志杰、張繼聰等主角在拍攝過程中更是親身上陣，拳拳到肉的激烈打鬥僅通過短短的花絮，便令人大呼酣暢過癮，引發無盡想像！

《衝鋒》拍攝現場更似乎有爆破戲份，極具真實感。（電影公司提供）

逆勢向前 久違衝鋒隊題材無限期待

為呈現出動作電影最可貴的真實感，方中信堅持無替身完成高空跳天橋的極難動作，呂良偉、安志杰、陳家樂等主角亦始終在高強度、高密度的持續拍攝中拼盡全力，導演吳家偉帶病堅守在拍攝現場；身為主演兼動作指導的張文傑更是輕傷不下火線，在小腿肌肉撕裂的情況下，忍痛繼續開工、完成所有拍攝。《衝鋒》全體台前幕後的敬業和不遺餘力的拼勁，保證了影片將以最佳質量和最佳效果出現在廣大影迷們的面前。

《衝鋒》其中一段天橋上拍攝的戲份，方中信親身上陣，非常驚險。（電影公司提供）

目前，《衝鋒》這部動作警匪犯罪電影已完成全部拍攝，正式進入後期製作，相信會在不久的將來為觀眾奉上一場勁爽的視聽體驗，敬請期待！

呂良偉繼《怒火》後，再次演出警匪電影《衝鋒》。（電影公司提供）

《衝鋒》電影劇照。（電影公司提供）

《衝鋒》電影劇照。（電影公司提供）

《衝鋒》電影劇照。（電影公司提供）