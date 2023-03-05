流水落花︱回顧鄭秀文起伏綻放四階段　深切演繹駕馭貼地角色

鄭秀文早前憑《流水落花》獲香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，並提名香港電影金像獎最佳女主角。（《流水落花》電影劇照）

電影《流水落花》由賈勝楓執導，鄭秀文、陸駿光、談善言主演，電影已於3月2日正式上映。鄭秀文自1992年跨界從影、歌影雙棲起，憑《流水落花》飾演陳天美一角，第七次入圍香港電影金像獎最佳女主角，並於早前獲香港電影評論學會大獎頒發「最佳女演員」，成為本屆影后大熱。

鄭秀文主演電影《流水落花》，將於3月2日正式上映。（《流水落花》電影海報）

出道即獲提名

鄭秀文於1992年以歌手身份跨界拍攝電影《飛虎精英之人間有情》，並提名金像獎最佳新演員獎。及後鄭秀文陸續參演《百分百感覺》、《愛你愛到殺死你》，在後者飾演一位歌手，本色演出。

鄭秀文於《百分百感覺》與《愛你愛到殺死你》均近乎以本色演出。（《百分百感覺》電影劇照）

都市愛情營造銀幕情侶

踏入千禧年代，鄭秀文開始與杜琪峯、韋家輝緊密合作，參演《孤男寡女》、《瘦身男女》等一系列都市喜劇，開闊自己的角色廣度，由辦公室女職員到在日本流浪的胖女孩，鄭秀文都能夠得心應手地演繹，更雙雙提名金像獎最佳女主角，對演出予以肯定。

鄭秀文於《孤男寡女》開拓了都市愛情喜劇的明確路向，亦不再單以本色演出。（《孤男寡女》電影劇照）

鄭秀文於《瘦身男女》飾演大肥妹，一反歌手與銀幕形象。（《瘦身男女》電影劇照）

尋求突破慘陷抑鬱

演藝路途上，鄭秀文最明顯的角色演進，莫過於在2005年參演關錦鵬執導的《長恨歌》。鄭秀文於《長恨歌》飾演上海女子王琦瑤，在城市變遷洪潮下徘徊於幾位男性之間，經歷命運激盪。有指鄭秀文拍攝《長恨歌》期間，因為入戲太深、加上不斷增減體重，令她承受莫大壓力，最後患上抑鬱症，暫別娛樂圈兩年、淡出大銀幕四年之久。

鄭秀文於《長恨歌》裡飾演一位大時代之中身處上海的一位小女子。（《長恨歌》電影劇照）

《盲探》演技綻放

2009年，麥兆輝、莊文強執導作《大搜查之女》帶鄭秀文重返銀幕，此後鄭秀文雖然顯著減產，演出卻更顯用心。2013年上映的《盲探》，鄭秀文再次於杜琪峯鏡頭下綻放獨有魅力，更於多個影展上提名，包括第33屆香港電影金像獎最佳女主角、台灣金馬獎及華鼎獎。其中，鄭秀文飾演的何家彤追隨劉德華飾演的神探莊士敦查案，為了重演案情，鄭秀文在短短幾分鐘內飾演十個戲中戲角色，劇情喜感十足，卻同時有深切的個人投射，恍如在銀幕上向觀眾呈現演員之辛，充滿自嘲意味，笑中帶淚。

為了查案，代入受害人的角色，劉德華與鄭秀文上演了一連串「戲中戲」，模擬受害者生前的意識與經歷。（《盲探》電影截圖）

鄭秀文在《盲探》中恍如一位演員，在劉德華的督導下演出。（《盲探》電影截圖）

鄭秀文在《盲探》的演繹中，一定程度上具有作為演員的自嘲，同時笑中帶淚。（《盲探》電影截圖）

（《盲探》電影截圖）

（《盲探》電影截圖）

此後，鄭秀文精心挑選劇本角色，在麥曦茵《花椒之味》中展現作為演員與女性的成熟，在愛情元素幾乎缺席下，真摯地演繹女兒、姊姊的創傷與惶惑，可謂鄭秀文在《流水落花》前最深切的親情演繹。

鄭秀文在愛情元素幾缺席的《花椒之味》中，傾注所有演繹的情感在親情之中。（《花椒之味》電影劇照）

從與杜琪峯、韋家輝多年合作之中不斷探索；歷經《長恨歌》後的沉澱；到《盲探》久候的盛放，鄭秀文不論作為演員及飾演的角色，二者均共同成長，到《流水落花》飾演寄養家庭中的「母親」，亦是鄭秀文跨進演藝路途更高的台階。