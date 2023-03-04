甄子丹自爆兩度對打黑幫人物　三十幾年前為妹妹出頭被打彎手指骨

「宇宙最強」甄子丹有幾好打實在不用多說，原來戲裡戲外的他都是無畏無懼的英雄人物，早年他受訪自爆曾兩度與黑社會人物對抗，揚言「天地有正氣」，雖然過程險過剃頭，但最後總算化險為夷。



《情逢敵手》以霹靂舞為主題，當年丹爺只得22歲相當青澀。（電影截圖）

早前甄子丹接受內地媒體訪問，提及幾十年前影圈被黑勢力入侵，劇組都會找有背景人士擔任工作人員，只為方便跟黑幫人物「溝通」，因為出外拍戲難免會遇上被收「保護費」的情況，需要相關背景人士跟對方講數，不過丹爺透露有兩次要跟黑幫硬碰硬，驚險過程媲美電影劇情。

元朗黑幫威脅八爺（中）交保護費，揚言「強姦女演員、劃花男演員塊面」。（電影截圖）

第一次出手追溯到38年前拍攝電影《情逢敵手》時，在位於元朗一所別墅取景，丹爺憶述當時親耳聽到制片跟黑幫陀地在電話中講數，對方開價一萬元「保護費」，否則「強姦女演員、劃花男演員塊面」，當年正價戲飛一張不過十幾蚊，索一萬「保護費」實在獅子開大口。

《情逢敵手》導演「八爺」袁和平拒絕向惡勢力低頭，叫停全劇組嚴陣以待對抗黑幫，丹爺繪聲繪影地重述經過：「入夜後，兩輛載滿黑幫人馬的汽車果然殺到，我們將幾盞射燈照向大門口，再用車堵塞他們去路，然後大夥兒包括我一擁而上，迅速包圍他們，並向車窗擲石以小懲大誡，嚇得他們如同喪家犬般雞飛狗走，真是大快人心」。

跟丹爺一樣，甄子菁自小受母親薰陶習武，於多個武術比賽中獲獎。（電影截圖）

第二次硬拚黑幫事件於台灣發生，1986年丹爺護送只有12歲的胞妹甄子菁到台灣拍攝電影《殭屍怕怕》，有日發現妹妹手臂上有瘀傷，追問之下原來被片場一名小混混打傷，丹爺護妹心切，親自向對方興師問罪，對方直認不諱，丹爺即時出手教訓，被打到手指骨彎曲。

丹爺護妹心切出手教訓台灣小混混。（劇照）

然而故事未完，該名小混混不甘被打，搵大佬找丹爺晦氣，一行人殺到片場準備動手，幸好電影公司老闆立護送丹爺回酒店，並代出頭跟對方和解，丹爺表示要不是有老闆幫忙，「很可能在台灣不知身中幾刀了」。