龍馬精神 | 成龍新戲用吳京做宣傳惹爭議　客串變主演誤導觀眾？

由成龍、劉浩存、郭麒麟領銜主演的電影《龍馬精神》即將於4月7日上映，連日來片方發布海報、劇照及預告等，為電影造勢。



其實電影早在2021年年尾完成拍攝，當時的海報是以三位領軍人物成龍、劉浩存、郭麒麟為主；然而，在最新的海報中，只有成龍與吳京，劉浩存與郭麒麟的身影與名字都沒有出現，不知道的還以為是吳京與成龍主演。

海報公開後，即刻引起網友熱議，有人表示吳京只是客串，但海報這樣拍攝，頗有誤導觀眾的嫌疑，甚至直指「宣傳詐騙」。

除此之外，在預告片中，鏡頭都聚焦在成龍與吳京身上，劉浩存同郭麒麟的鏡頭寥寥無幾，後者更是一句台詞都無。原本以為可能是片方做出調整，將吳京戲份增多，但在其他簡介中，劉浩存同郭麒麟都是僅次於成龍的主演，吳京僅排第四位。且電影雖是講述龍虎武師的故事，不過劉浩存飾演成龍的女兒，當中涉及親情元素，也是重要戲份之一。因此，即使離上映尚有一個多月，電影已經引起很大爭議，招致了不少負評：「吳京就拍了一天，戲份撐死了幾分鐘」、「光看海報真不知道還有劉浩存呢，真是懂詐騙的」、「打算用特出吳京把我們騙進電影院是吧，不上當」等。

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