武替道︱劉俊謙蔡思韵合體演武打無感情線　默契表示︰我哋唔識㗎

香港武打動作電影《武替道》，是第七屆首部劇情片電影計劃專業組優勝作品，由新晉導演梁冠堯、梁冠舜兄弟共同執導，劉俊謙、蔡思韵、董瑋、伍允龍、林耀聲、梁雍婷等主演。《武替道》今日（4日）舉行電影開鏡禮，導演攜同一眾演員出席，祈求拍攝順利、票房大好。

武打動作電影《武替道》今日舉行開鏡禮，主演電影的演員（右起）劉俊謙、蔡思韵、董瑋、伍允龍等一同出席。（莫匡堯 攝）

繼《幻愛》後再次拍檔參演電影的劉俊謙與蔡思韵，於開鏡禮上接受訪問。劉俊謙首先介紹自己的角色：「我嘅角色叫做龍仔，佢係一個好鍾意武行嘅人，平時嘅工作係做一個武師，但都唔可以全職！現實中很多武師都未必可以當全職，角色成日想進入武行嘅主流世界，但始終唔得。」

而蔡思韵角色叫Cherry：「我係演Dee哥（董瑋）個女，佢（劉俊謙）係Dee哥嘅徒弟。Dee哥就係一個半退役嘅武術指導嚟嘅，因為某啲原因，就暫時冇再做。我嘅角色主要集中同爸爸嘅關係，因為爸爸佢太投入電影、好專心做嘢，所以忽略咗屋企，個女大個，好想要返爸爸嘅Attention（關注）同愛，但係佢唔會用一個好直接嘅方式表達。」

劉俊謙與蔡思韵繼《幻愛》後，以情侶檔參演電影《武替道》，但戲中居然沒有感情線！（莫匡堯 攝）

在電影中飾演一位武術指導的女兒，蔡思韵笑指或許有點「男仔頭」的成分：「呢個角色係比較倔，係個唔會直接表達情緒和情感嘅人，但其實佢心底好渴望爸爸嘅愛，咁樣嘅關係。」而角色設定上，劉俊謙與女友蔡思韵似乎未有感情戲份，劉蔡異口同聲地表示：「我哋唔識㗎！」蔡思韵更表示：「開心呀！各有各做。」劉俊謙亦甜蜜配合：「幾好玩呀扮唔識！」蔡思韵更補充指：「因為我哋唔係有好多同場，喺角色入面我見到呢個人（劉俊謙）我係唔識得佢嘅，後尾先知道佢係我爸爸嘅徒弟。」

蔡思韵於《武替道》裡飾演董瑋師傅的女兒，而劉俊謙則是董瑋的徒弟。（莫匡堯 攝）

劉俊謙於《武替道》開鏡禮上以一身黝黑膚色示人，與過去白淨的形象頗大分別，他驚訝表示：「睇得出咩？啲人成日話睇唔出，曬燈囉！同埋剪咗呢個……」蔡思韵笑指：「傻仔頭！」劉俊謙續指：「好可愛嘅頭啦！主要係想個角色……貼近返個角色多啲，因為個角色比較Young，我都唔係好Young㗎喇！」他表示曬自然光相對更花時間：「因為唔夠時間，曬燈好快、幾分鐘。我曬咗三四次囉，其實都要Keep住補色。同埋慣呀！我之前試過曬得仲黑㗎！」

劉俊謙特意為角色去曬紫外光燈，將肌膚稍稍曬黑，亦剪了蔡思韵口中的「傻仔頭」。（莫匡堯 攝）

難得參與動作武打電影，蔡思韵卻激動地投訴：「我冇機會做動作戲！」劉俊謙笑指：「你嘅動作戲就係整陶瓷！」蔡思韵似乎仍感不忿：「因為我嘅角色係整陶瓷嘅女仔，所以都偏文靜少少。即係我覺得明明參與一部動作電影，但我冇得玩動作！我要投訴！我希望下次有機會做。」至於劉俊謙，參與的武打動作自然不少：「因為我（角色）係一個武師嚟㗎嘛，咁以前嘅動作戲就係打人啦，今次就畀人打多。好多時候武師要做替身，打嘅時候要做畀人打嗰反應、畀人撻呀，呢啲會比較多。」

蔡思韵投訴自己明明參與武打動作電影，卻在《武替道》裡沒有打戲。（莫匡堯 攝）

作為男神，劉俊謙笑指保護靚仔樣要有方法：「一定係唔打面！但係要做到好似畀佢打咗塊面咁！呢一下係難囉。咁前排係Keep住有上堂，跟啲真正嘅武師學下點樣去做。」他續指：「其實講真都係幾堂㗎咋，都係唔夠。不過啲武師好好，佢哋都教得我好全面。」

劉俊謙與蔡思韵雖然未有在《武替道》裡有對手戲，但在觀眾眼中依然非常相襯。（莫匡堯 攝）

拍攝動作電影，相比文戲有更高的受傷風險，劉俊謙表示自己已做足心理準備：「盡量小心啲囉，但如果要傷嘅話都少不免。有時創作嘅嘢，都唔能夠太錫身。」他亦表示有稍做運動配合角色：「少少囉，因為現實中武師並非健美先生的身型，反而佢哋要靈活。」蔡思韵則同意：「唔可以太大隻。」