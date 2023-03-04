《武替道》伍允龍初入行被欺負　獲董瑋挺身而出︰我好尊重嘅大師

香港武打動作電影《武替道》，是第七屆首部劇情片電影計劃專業組優勝作品，由新晉導演梁冠堯、梁冠舜兄弟共同執導，劉俊謙、蔡思韵、董瑋、伍允龍、林耀聲、梁雍婷等主演。《武替道》今日（4日）舉行電影開鏡禮，導演攜同一眾演員出席，祈求拍攝順利、票房大好。

武打動作電影《武替道》今日舉行開鏡禮，主演電影的演員（右起）劉俊謙、蔡思韵、董瑋、伍允龍等一同出席。（莫匡堯 攝）

罕有地在香港現身的伍允龍，於《武替道》開鏡禮上現身，並接受《香港01》訪問，他分享回港後便能夠與董瑋師傅合作的喜悅：「其實我都做緊武術指導嘅工作，啱啱早幾日返嚟（香港）。開心嘅！每次有機會拍戲都開心嘅。今次最開心就係可以同董師傅（董瑋）合作，我識咗佢好多年，佢幫過我好多、教咗我好多嘢。今次係首次同佢一齊演同一部電影，之前最多都係佢做動作指導、我做演員，我覺得好榮幸。」

伍允龍罕有於香港現身，出席《武替道》電影開鏡禮，並接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

伍允龍不但首次與董瑋師傅共同演出電影，亦提及初入行時董瑋師傅對自己的恩情：「董師傅係一個好有義氣、喺行內好有正義感嘅人。記得初入行時拍一部戲，有少少被製作組『恰』，董師傅見到不顧一切幫我出聲︰『喂！唔可以咁對伍允龍！新人嚟㗎！』，我當時諗我係個Nobody，佢點解要Defend（捍衞）我呢？我好開心有個前輩嚟撐我，愈做呢行愈耐，就發現呢種情況好難得。好少人會咁樣Risk（賭上）自己嘅Reputation（名聲）去Defend你，董師傅廿年前係咁、而家都係咁，所以董師傅係我行內好尊重嘅一個大師。」

伍允龍一直記住初入行時董瑋師傅曾在自己被欺負時挺身而出，慶幸能夠首次同為演員地合作電影。（莫匡堯 攝）

《武替道》由梁冠堯、梁冠舜兄弟執導，二人原來與伍允龍淵源甚深：「其實兩位導演嘅爸爸，同我爸爸係蔡李佛嘅師兄弟。佢哋兩個（導演兄弟）做武師呢都幫我好多次，喺我做指導嘅時候，呢兩位我係好欣賞佢哋嘅。同埋佢哋都係Performer（演員），都識去演戲，又識拍嘢，咁佢哋一OK喇，就話有個角色想搵得做，咁梗係冇問題啦！第一，我好想幫下朋友！第二，就係我覺得呢個劇本好好。」

《武替道》導演梁冠堯、梁冠舜的父親，是伍允龍父親習蔡李佛的師兄弟，伍允龍與導演兄弟的淵源甚深。（莫匡堯 攝）

伍允龍近年在在世界各地電影擔任動作指導，然而他對香港動作電影的精神猶其重視：「最緊要嘅係佢講緊香港電影嘅精神，咁我周圍都拍過，喺荷里活又拍過、喺全世界邊到都拍過，我覺得香港有一種精神係罕有嘅，就係無論個Budget（預算）未必夠、或者有啲Shortcoming（不足）都好，成個現場所有人都會努力去做好件事。」

伍允龍表示《武替道》所呈現的香港電影精神非常寶貴。（莫匡堯 攝）

提到《武替道》的劇本故事，伍允龍猶其感受良多：「呢套戲係講啲武行、武師嘅辛苦，咁其實我入行嗰時都係武師出身嘅，慢慢轉做指導同演員，咁我自己都好清楚武師嘅辛苦同困難。」伍允龍分享作為武師或替身，能夠在電影裡看到自己的表現，滿足感非常大：「我初初入行嗰時我係做Double（替身）嘅，我最Fit嗰時我係替人哋嘅，咁而家感謝主有機會自己演返啦，不過我都明白每一個武師嘅心態囉。有時我聽返啲前輩講，可能佢哋喺部戲裡面唔係主角，不過喺部戲裡面佢哋做咗個好靚嘅動作，佢哋會入戲院睇，佢會記住『呢個動作係我嚟嘅』呢個咁高難度嘅Stunt（特技動作）係我嚟嘅。」

董瑋師傅作為武行前輩，曾演出《龍爭虎鬥》等多部電影，並為《英雄本色》、《辣手神探》、《英雄》、《七劍》、《十月圍城》等電影擔任動作指導，並六次獲頒香港電影金像獎「最佳動作設計」獎項。董瑋師傅今日出席《武替道》開鏡禮時，保持低調未接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

作為習武之人與演員，伍允龍將兩項專業結合，並得出他的人生哲學︰「我嘅Philosophy（哲學）就係『Pain is Temporary，Film is Forever』（痛苦只是短暫，電影卻是永恆），即係你受傷、斷手斷腳都係會好返嘅，不過你拍出嚟嘅嘢係永遠嘅，所以我就覺得無論套戲係大與小，都會盡晒力去做，因為係留緊一個Record（紀錄）係畀未來嘅。」而伍允龍最後認真地表示：「要記住一樣嘢，功夫片、動作片嘅發源地係香港，我哋就要爭氣。」

伍允龍在訪問末認真地表示：「要記住一樣嘢，功夫片、動作片嘅發源地係香港，我哋就要爭氣。」（莫匡堯 攝）